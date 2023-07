Introducción

En nuestra columna anterior, analizamos y expusimos las circunstancias que pueden desencadenar neurosis o crisis psicológicas de diversa índole en el trascurso de nuestra vida

Hoy departiré algo que es mucho más dañino para:

La interacción de la pareja;

El desarrollo de la personalidad de nuestros hijos;

La biografía;

El devenir;

El quehacer de la familia

Estos son:

Los caracteres neuróticos .

Ya he dejado establecido como una verdad incuestionable en mis columnas que:

El lenguaje verbal y no verbal,

la palabra y los aspectos no verbales de ella

son la morada del ser. Víctor Sforzini 1995.-

Mas aún, si incorporamos las creencias, concluimos que:

El hombre habita en sus creencias. Sforzini 1977

Al mismo tiempo que:

Somos producto de la experiencia y el aprendizaje;

Las que, procesadas en las profundidades de nuestro mundo inconsciente, a partir de la lectura que hacemos de todas las interacciones;

Con las emociones y/o sentimientos que cada una desencadena;

Y la participación de nuestro cerebro en forma sistémica;

Más nuestra carga genética;

Urdimos el constructo que nos define.

Por lo tanto , para mi somos

Irredargüible:

Un constructo lingüístico, donde significante y significado;

Lo denotado y connotado conforman una lectura, una narrativa;

Con lo cual “inferimos” yo soy…;

Al mismo tiempo, nuestro cerebro en:

Acción permanente registrando y reaccionando a todo lo anteriormente descrito, con los mecanismos que le son inherentes, intrínsecos;

Y, su respuesta ante los avatares de nuestro quehacer y devenir.

Aprendiendo:

“Lo que el cerebro aprende, jamás lo olvida”, con las connotaciones positivas o negativas que ello implica.

Como no es el tema central de esta columna, en una próxima me referiré a los nuevos avances de las neurociencias de la conducta, la neuroquímica de las emociones.

Recorramos lo que nos interesa:

Todos sabemos que el lenguaje construye realidad y que por tal razón

Somos:

Un discurso ambulante que se actualiza en cada acto;

Una narrativa viviéndose a sí misma;

Que se trasciende a sí mismo en el ser y en el hacer;

Una sumatoria de reacciones emocionales, neuronales, hormonales y químicas que nos determinan.

Neurosis

Ya explicamos que en las neurosis – las personas padecen:

Una serie de síntomas psíquicos y somáticos que constituyen, definen el tipo de neurosis que estamos padeciendo;

que constituyen, definen el tipo de neurosis que estamos padeciendo; En algunos, una ineficiencia inmensa, lo que implica una “ineptitud” para realizar o cumplir debidamente una ocupación;

para realizar o cumplir debidamente una ocupación; Una proterva conducta;

Más una insuficiente adaptación social.

No obstante, existe un porcentaje de la población en los que son muy extraños, si es que coexisten, los conflictos y síntomas propios de las neurosis, es decir:

Semiología

Es decir, no encontramos los clásicos síntomas psíquicos y somáticos de las neurosis, con la sintomatología ya descrita en tanto y en cuanto a;

Su disfunción y ajuste social;

Los sufrimientos que producen esos síntomas;

Que son representativas de enfermedad en la personalidad.

Por lo tanto, debemos comprender que las distintas fobias, tales cómo:

La autodisomofobia -miedo a oler mal-; La cimofobia – miedo a las olas del mar-; La aerofobia – miedo a ir en avión-; La claustrofobia -miedo a los lugares cerrados-; El miedo a la muerte; A la locura;



Así como las compulsiones tales como:

La ludopatía…

La cleptomanía;

La dipsomanía;

Las palpitaciones;

No son solo síntomas, son expresión de enfermedad.

A título informativo existen entre otras

Las neurosis:

Obsesivo Compulsiva;

Depresiva;

Histérica (algunos ya no la diagnostican)

Fóbica;

De ansiedad (angustia);

Hipocondríaca;

De despersonalización.

Asimismo, existen

Los trastornos de personalidad:

Esquizoides;

Ciclotímica;

Explosiva;

Paranoides;

Asténica;

Histéricos;

Depresivos;

Obsesivos compulsivos;

Antisociales;

Pasivo-agresivo;

Inadecuada;

Desviaciones sexuales.

Que se explicitan como:

Respuestas fijas e invariables de cada uno de nosotros ante y frente el stress;

Son formas de ser, no son patologías, aunque su exacerbación por los agentes estresores, puede producir trastornos transitorios, incluso alucinaciones.

Los neuróticos o “estilo” neurótico de vida

Voy a exponer y describir el tema central que nos convoca y, que, creo no ha merecido la atención que requiere este tipo de “trastorno” que afecta casi al 100% de la población occidental y que posee la potencialidad de dañar y enfermar.

Para expertos y profanos:

Ellos están ubicados entre la franca neurosis y los individuos mejor “adaptados” a la sociedad;

Peregrinan por el mundo, de manera tal, que logran ser cualificados como personas normales, pese a que:

Sus procesos adaptativos;

Sus relaciones humanas;

Afectivas;

Sexuales

Sus interacciones con la vida en toda la extensión de la palabra;

Pueden ser muy carentes;

Por lo mismo, son personas muy infelices;

Que pugnan por conseguir:

Amor;

Aquiescencia;

Éxitos;

No obstante, se nos aparecen como inhabilitados en los procederes del carácter que concurren en las ya explicitadas recompensas de la vida.

Sabemos, sin lugar a dudas, que quienes matizan todos los procesos psico-emocionales e incluso los somáticos, son:

Nuestra personalidad;

Nuestra química cerebral y hormonal, nuestros circuitos neuronales;

Con la total participación de nuestro complejo cerebro, con sus dos hemisferios, en tanto y en cuanto, en la enfermedad como en la “normalidad”;

Por lo tanto, parafraseando al filósofo quien afirmaba que:

Nada ocurre en el cuerpo que no tenga su efecto en nuestra mente, así como que nada sucede en nuestra mente que no afecte al cuerpo;

Podemos afirmar junto a un innúmero de autores, que:

Lo orgánico y lo neurótico están tan indisolublemente fusionados;

Que debemos considerar seriamente:

El estudio del carácter;

De nuestra genética;

Así como de nuestro cerebro;

Quienes finalmente contribuyen, con su influencia, a erigir la sociedad mediante la conducta y el cometido de cada uno de sus miembros;

No olvidemos que:

Lo que los padres hacen a sus hijos, estos en su devenir y quehacer se lo harán a la sociedad y a cada persona que afortunada o desgraciadamente interaccione con ellos…Sforzini. “Escuela para Padres Corporación Arrau”.

Aunque lo que voy a afirmar, provoque rechazo, puedo decir con toda certeza que:

Son estos caracteres o “personajes” neuróticos;

Que coexisten con y entre nosotros sin “ estar a la mira”;

Así como tampoco, “especificados”;

Los que contribuyen tanto al proceso de neurosis y psicosis en su familia;

En forma similar a la de un portador de COVID-19 sin diagnóstico, que puede infectar a toda una familia e incluso, a toda una comunidad;

Como realmente sucedió, con los millones de congéneres que han fallecido.

Los cuales, “hacen caer la balanza” para formar o “deformar” neuróticamente a sus descendientes.

La elección de pareja

Los códigos, los paradigmas:

Una de las mayores razones para mantener “enferma” a nuestra sociedad, la encontramos en la perpetuación genética y “social-emocional” de nuestros hijos, mediante:

La elección “patológica” de nuestras parejas;

Razón por la cual, hoy carecemos de arquetipos válidos como fue en nuestra etapa evolutiva como especie sobre la faz de la tierra:

Para sobrevivir como especie, fijamos los patrones de elección de con quién “era conveniente” reproducirse;

Hoy no tenemos la urgencia de la supervivencia, y llegamos emocionalmente “enfermos” a elegirnos;

Estamos dolientes de:

Una incapacidad cada vez más preocupante para “amar”;

Una soledad que nos corroe el alma;

Una proliferación de lo “psicopático” tanto por la distorsión de lo valórico como el asentamiento que “tener más es ser más”, en una ambición desmedida, patológica;

La soledad mencionada ha permitido que los psicópatas integrados, estén reproduciéndose en forma nunca antes vista, ya que, la psicopatía es hereditaria .

. Esto debido a que ellos saben que decir y hacer para embaucar y seducir a los “abandonados” por el amor;

Les invito a leer sobre el tema en mi columna – “El demonio vestido de hombre… es un psicópata- https://eldiariodesantiago.cl/archivo/13203

https://eldiariodesantiago.cl/archivo/13203 En suma, dado el gran abandono emocional en que han crecido las últimas generaciones por padres cada vez más ambiciosos y materialistas, herederos ellos también de un mundo frío, con el mínimo afecto, hemos perdido la brújula que nos llevo a subsistir como especie;

Desde ya hace mucho tiempo, se acuño la frase “la selva humana” para referirnos al mundo en que coexistimos;

Así como en la frase de Fromm

“Cuando se dice que el hombre es el lobo del hombre, se ofende al lobo”

Quiero señalar que cuando hablamos “de la selva humana”, haciendo referencia explícita e implícitamente que “la selva es mala”, ofendemos a la selva y su razón de ser;

La “selva humana” hace referencia a : https://eldiariodesantiago.cl/archivo/2704

Una “deshumanización de nosotros mismos;

De “nuestra maldad por la maldad”;

De falta de justicia social;

De una esquizofrénica forma de vida

De una psicopática sociedad;

De una sociedad en que la ideología perversa es más importante que el ser;

De una sociedad carente de amor;

Es decir, de una sociedad integrada por neuróticos y psicópatas dirigiéndonos, ya que , desgraciadamente:

Ellos son los que más ambicionan el poder y se posesionan de nuestra sociedad

Estamos gobernados y dirigidos por “enfermos”.

Efecto sobre nuestros hijos

Con hijos que apenas “ven” a sus padres los fines de semana

Ha contribuido al:

Consumo de drogas;

Alcoholismo;

Tenemos a nuestro país encabezando las encuestas en ambos casos;

La sexualidad orgiástica de nuestra juventud;

El que de cada 3 matrimonios dos se separan, con todas las heridas en el alma de nuestros hijos;

Que hoy por hoy, más del 50% de niños dormirán en un hogar donde el padre no está;

Algunas estadísticas nos muestran un mayor porcentaje de divorcios que de matrimonios

La pérdida del sentido de la vida;

La pérdida de la perspectiva del “futuro” como la aventura mas excitante de nuestras vidas.

Gran fracaso afectivo

El comienzo es la selección en “nombre del amor” de la pareja equivocada;

de la pareja equivocada; La pérdida de nuestra dignidad por migajas de afecto;

El sexo “desenfrenado” como una forma de “matar” el sentimiento de soledad;

La necesidad de sentir “que le importo” a alguien;

En suma, la “pérdida de nuestra dignidad”.

Nuevamente la representación de:

La maldición psicoanalítica que se manifiesta a través de

La compulsión a la repetición:

El destino de los sujetos que se va repitiendo una y otra vez.

Esto permite, que la gente en un acto compulsivo a la repetición vaya repitiendo la historia de su familia de origen en una pre-determinación difícil de aceptar, pero no por ello, menos cierta.

La auto profecía cumplida , conocida también como el “Efecto Pigmalión”;

Desde la concepción, nuestros padres poseen una serie de expectativas sobre nosotros

Las profecías auto-cumplidas son:

Todos los pensamientos y dichos predictivos que hemos integrado, introyectados;

Y, que una vez emitidos por terceros vitales, con certeza, son la causa de que ocurran

Así, se genera una expectativa que terminamos cumpliendo

Verbigracia, nos llega un estudiante que necesita imperiosamente obtener una excelente calificación en sus exámenes para salvar el año:

Nos dice que “ es inteligente pero flojo”

Preguntamos, ¿quién te dice eso?

Contesta: mi madre.

Análisis:

Ha crecido con una “maldición;

Un hechizo” y sólo le cabe complacer a la dueña del discurso, la madre;

Si es “inteligente pero flojo”, solo tiene una opción, salvarse año tras año del fracaso obteniendo las calificaciones redentoras y así perpetuar la maldición;

La profecía está cumplida.

Para el investigador Robert K. Merton, se tienen que dar tres sucesos para que la profecía autocumplida ocurra:

Tener una falsa creencia sobre algo o alguien.

Tratar el asunto o persona de forma que encaje con la creencia.

El resultado o comportamiento de la persona confirman la creencia.

Lo grave es que, si efectivamente estamos bajo la influencia de “la autoprofecía” orientamos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras opciones, sólo en función de ella, e inconscientemente urdimos todo para que se materialice. Sforzini 1998.

La “oveja negra” de una familia es una clara representación de lo que digo.

Además

Somos Sísifo;

Somos Prometeo encadenados en un mundo predeterminado antes de nuestro arribo, pagando cuentas ajenas;

Sin embargo, finalmente, nos guste o no, somos sólo víctimas de nosotros mismos, de nuestra tendencia al statu quo;

Que se expresa en nuestra fidelidad “al mundo que conocemos”, ya que, arriesgarse es demasiado arriesgado, para correr el riesgo.

ya que, arriesgarse es demasiado arriesgado, para correr el riesgo. Nuestro mundo neurótico se expresa en nuestro desinterés por deconstruir nuestro mundo interior, lugar de donde emanan nuestras inconscientes y determinantes conductas, decisiones o indecisiones.

La modificación del paradigma

Ayer la mujer buscaba al mejor hombre para:

Dar y recibir amor;

Compartir sus “sueños”;

Su maternidad.

Hoy a pesar de todas las liberaciones y derechos logrados:

Se equivocan más que antes;

Los códigos pre-existentes desde que somos especie humana están dormidos, hoy lo que importa, es escapar de la soledad;

Manda la forma y no el contenido;

Hemos degrado el lenguaje usándolo para mentir y falsear nuestras vidas;

usándolo para mentir y falsear nuestras vidas; Nos hemos degradado en nuestra esencia;

Hemos perdido nuestra dignidad;

¿Que es sino la proliferación de animales de compañía en parejas y personas solas?

¿La cantidad de mujeres que están contribuyendo a perpetuar la psicopatía al establecer relaciones con psicópatas que quieren hacer “su agosto” explotando la debilidad y el desespero de la soledad de ellas?

https://eldiariodesantiago.cl/archivo/13203

Los hijos hoy son para muchos una carga, no una ganancia, clara demostración de un narcisismo o egocentrismo que galopa en forma desbocada;

clara demostración de un narcisismo o egocentrismo que galopa en forma desbocada; ¿Qué nos dice la ausencia de valores en nuestra juventud?

Normalidad v/s anormalidad

La normalidad tiene una línea muy débil que las define, motivo por el cual,

las “enfermedades psicológicas” tales como:

Las neurosis;

Las psicosis;

Depresiones mayores o menores;

El carácter neurótico, -tema de nuestra columna-;

Que estarán afectando siempre a un porcentaje de la población;

Podemos aseverar, al referirlas, para vuestra compresión, que:

Lo cualitativo vs lo cuantitativo

Entre el más normal de los mortales -si existiera tal espécimen- y;

El más “loco de los locos”, -si existiera tal espécimen-;

La diferencia en cuantitativa y no cualitativa.

Definitivamente entonces, “todos somos iguales” en lo cualitativo.

Graficando con un chiste

Un chiste que le encantaba a Julio Videla Q.E.P.D -, con quién por años, aportábamos a mejorar la convivencia de la familia chilena con nuestra “Escuela para Padres” en Radio Gigante y antes en Radio Portales:

Julio: Víctor, ¿cuál es la diferencia entre el neurótico y el loco?

Víctor, Yo: Mire julio, cuando el loco cree que dos más dos son 22, lo cree de verdad;

el neurótico sabe que dos más dos son 4, ¡pero, p….! que le molesta que sean cuatro;

Es decir, uno vive con la realidad externa distorsionada, ese es el loco;

El “loco”

Para él, la realidad externa, no existe, su creencia interna, su mundo interno, esa es la realidad.

Tiene sentimientos ominosos o numinosos:

Si el paranoico o paranoide se siente perseguido y dice:

“Me persiguen los extraterrestres” va a tener un contenido ominoso

Pero, si se cree o dice:

“Yo soy Jesucristo”, “Soy la virgen María” va a tener una ideación numinosa.

Las ideas ominosas o numinosas van a ser relativas y van con la “moda”.

El neurótico

El neurótico tiene la capacidad de reconocer la realidad externa ;

; Sin embargo, le molesta tal cual es;

Su capacidad adaptativa está alterada;

Tiene, grandes dificultades para “reconocer y conocer” su realidad interna;

Motivo por el cual, usa “neuróticamente los mecanismos de defensa”;

Procesos que impiden una auténtica introspección, y que le alejan sideralmente de la máxima Socrática “Conócete a ti mismo”

Definitivamente no logra ajustar sus comportamientos a la necesidad de esa realidad;

El yo, la parte consciente de nuestra personalidad no es capaz de llevar a cabo sus funciones de:

Comprobar la realidad y adaptarse a ella;

Someter a la realidad a la “prueba de la realidad”;

Presidir la personalidad ante su mundo interior y ante las otras instancias como son el ello y el súper yo.

Entonces, el neurótico dice:

“Me gustaría ser como…”

Esto implica una tremenda disonancia cognitiva consigo mismo;

Una tremenda incongruencia, incoherencia;

Se “quiere” de una forma insana;

Se “odia” y no se acepta de una manera alienada;

He ahí el gran conflicto que se expresa con:

El ego sintonismo

Mientras más rígida es una persona, más neurótica es:

Pues bien, si bien es “normal” creer que como somos y actuamos está bien, que así debe ser;

En el neurótico, es casi sagrada la convicción que su forma de actuar y pensar es la correcta y eso, le llamamos “ego sintonismo” o ser “sintónicos con el yo”

La persona “normal” dice asertivamente:

Yo soy yo y tú eres tu

Madurez v/s inmadurez

La inmadurez emocional es cuando una persona tiene una discrepancia entre su edad cronológica y su edad emocional mostrándonos en su actuar:

Regresiones permanentes;

Fijación en alguna etapa de su desarrollo;

Creo que una de las mejores maneras de definirla es decir que “en la persona inmadura, las tendencias infantiles son los rasgos dominantes en la personalidad”

Sin embargo, debo acotar, que, en muchos otros aspectos de su comportamiento, la persona tiene comportamientos adecuados y adaptados.

Verbigracia

Conductas propias en un infante y no en una persona adulta.

Esto se puede manifestar de diferentes maneras:

Miedo a “crecer” como persona, denominado por Dan Kiley como Síndrome de Peter Pan y latamente representado en la película y libro “El niño del tambor”;

como persona, denominado por Dan Kiley como Síndrome de Peter Pan y latamente representado en la película y libro “El niño del tambor”; Miedo al compromiso;

Intolerancia a la frustración;

Arrebatos sin “motivo”;

Pataletas;

Uso rígido e indiscriminado de los mecanismos de defensa del yo que son:

Procesos inconscientes que bloquean o deforman la percepción;

La memoria;

Mecanismos que están para proteger al yo, -parte consciente de nuestra personalidad- de la angustia o la ansiedad

Nuestra realidad

En este mundo caótico, dónde el 90% de la población es neurótica y una parte importante de ella padece trastornos o enfermedades psicológicas “nadie” se quiere tal como es:

No hay autenticidad en nuestro vivir;

Vivimos del slogan;

Falsificamos nuestra existencia;

No nos actualizamos tal como somos;

La fantasía es el escape.

Lo cualitativo vs lo cuantitativo

Dijimos que existen solamente grados que diferencian a:

Una neurosis;

Lo neurótico;

El carácter normal;

Incluso a las psicosis

Entonces, ¿dónde concluye la normalidad y dónde inicia la anormalidad ?”:

Glover, psicoanalista inglés, define al individuo normal como aquel que:

Está “libre de síntomas;

No perturbado por un conflicto mental;

Tiene una capacidad de trabajo satisfactoria y;

Puede amar a alguien que no sea el mismo”.

Analizando esta representación, podemos señalar que:

Conflicto mental

En cuanto al “conflicto mental”, no existe nadie enteramente libre de el;

No obstante, se consigue estar relativamente libre, de forma tal, que no obstaculiza las relaciones diarias o los propósitos futuros.

Trabajo

Estos caracteres neuróticos, tienen una capacidad de trabajo considerablemente alterada debido a:

La insatisfacción o disgusto por el trabajo;

A factores psicológicos insondables, inconscientes;

Una “inexplicable” falta de iniciativa, de plan o propósito;

Un quehacer escasamente armonizado con la simetría social.

También debo incluir en este grupo, a los que son extremadamente trabajólicos;

Que desean mantenerse “ocupados” como una forma de acallar sus “ruidos” inconscientes;

Y, que, prefieren vincular sus energías a la consecución de sus ambiciones, razón por la cual;

La familia es su “responsabilidad” económica, más no su prioridad emocional;

Están casados con su profesión u oficio, sobre todos los con estructura obsesivo-compulsivo.

Finalmente, y lo más importante para nosotros

Incapacidad de amar

La capacidad para amar a alguien que no sea uno mismo, está gravemente perturbada;

Estos personajes exteriorizan una apariencia sincera y amorosa que es muy embaucadora;

Que parece ser real, auténtica;

Pero, es un traje de disfraz, usado de vez en cuando, verbigracia, para engañar, seducir con propósitos maquiavélicos.

Por eso, cuando intimamos con estas personas:

Tomando conocimiento de su historial afectivo;

A través de una relación más prolongada o íntima;

Nos damos cuenta su total incapacidad para interesarse intensa y verdaderamente por cosa alguna que no les repercuta vitalmente a ellos mismos.

Más aún, cuando tenemos la posibilidad de estudiar su personalidad , mediante “el microscopio de la psicopatología”, desenmascaramos:

Desamor e incuria acentuada;

Suspicacia y odio;

Un deseo de aprovecharse de todo aquel con quien entran en contacto;

Observamos tal conducta, especialmente en aquellos que poseen una personalidad psicopática.

Psicópata vs neurótico

Tal como lo he señalado, la diferencia entre el psicópata y el neurótico es:

El psicópata, actúa con premeditación, maldad y alevosía. A quien le interese el tema, lea la columna, https://eldiariodesantiago.cl/archivo/13203

El neurótico no actúa con maldad.

Sus actos son reflejo de su incapacidad para poder lograr sus propósitos, por ejemplo:

Quiere ser feliz, pero no sabe cómo;

Quiere llevarse bien con su familia, pero, se pelea con ella por -entre otras- su baja autoestima y poca tolerancia a las frustraciones.

Quiere tener una feliz relación con su pareja-marido, pero, no sabe ir solucionando las crisis propias de una relación de largo aliento con alguien distinto a ella o él.

Características que definen

Cuando me he referido en otras columnas, al criterio a usar con respecto a una personalidad “anormal” , he mencionado, como una forma de explicitar cualesquiera de las desviaciones de una integración bien equilibrada lo siguiente:

El predominio de reacciones emocionales inmaduras con respecto a una situación;

Apropiada solo en un niño o un lactante;

Sin embargo, debo aclarar que no existe criterio alguno que por sí mismo:

Sea suficiente para puntualizar un comportamiento;

Un sentimiento;

Una actividad mental como desviada, anormal o psicopatológica;

Lógicamente, todo dentro de ciertos parámetros, ya que, caso contrario, estaríamos hablando de una relatividad peligrosa y anárquica

No olvidemos que hoy hemos “validado” demasiadas conductas y actos que realmente son o deberían ser considerados patología individual y/o colectiva.

Paseando por la geografía de comportamientos “neuróticos”

Voy a describir los distintos tipos de comportamientos que podemos encontrar en quienes padecen este grave trastorno, tratando de abarcarlos todos.

Reconociendo de antemano la gran dificultad para conseguirlo, ya sea por su extensión como por su complejidad.

Para hacerlo más comprensible, imagine, estimado lector, de nuestro Diario de Santiago, que:

Nos adentráramos en un bosque poblado de diversos árboles, y;

Un guía les va mostrando, explicando y dando a conocer el nombre de cada uno de ellos y sus características;

Pues bien, le invito a que entremos en este bosque de procederes humanos erráticos y neuróticos:

Si se reconoce en alguno de ellos, llegó el momento, de que se proponga modificarlos y ser feliz;

Llevar a “otros” -la felicidad- o, mejor dicho , “com-partirla”;

Dándole quizás así, el único y verdadero sentido a nuestra existencia;

Vivirla, sentirla y expresarla a través del amor.

El explorador

Con el siguiente cuento voy a tratar de cerrar esta parte de mi columna.

Nos representa como es que los neuróticos viven tan engañados:

Si ustedes piden a una persona, ver el grano, la espinilla de su nariz, les será imposible, excepto si se ponen frente a un espejo.

Los terapeutas, son el espejo donde se pueden mirar y reconocer.

Quisiera que, en todo momento, nos recordáramos, y tuviéramos la facilidad como quien está con una cámara con teleobjetivo pudiendo pasar de lo mas puntual y meterse aquí en una célula, por ejemplo, o en lo que les estoy relatando, pero, poder salir de repente y ver el sistema en donde estamos parados, para poder tener siempre un punto de referencia.

Este punto de referencia hace que nosotros tengamos claro donde estamos parados.

Hay un cuento de un explorador que estaba con su brújula y que estaba convencido que al partir iba hacia el sur.

Y, después que había terminado la jornada, miraba y veía que estaba cada vez más al norte, e insistía en recuperar terreno y;

Caminaba con más bríos hacia el sur.

Hasta que se dio cuenta que estaba arriba de un iceberg gigante, que lo estaba llevando al norte, y que por mucho que caminara para el sur, en realidad iba más y más al norte.

Entonces, esto nos pasa con:

Nuestras vidas;

Con nuestras decisiones;

Elecciones;

Incluso con la psicología y con todas las ciencias.

Presentando a los neuróticos y sus erráticos procederes

Existen (los) (las) que:

Los que nos demandan una excesiva dedicación y mimos;

Los que no sobrellevan privaciones;

Los que no toleran ser frustrados sin reaccionar con tristeza, malhumor;

toleran ser frustrados sin reaccionar con tristeza, malhumor; Los que no pueden dominar sus impulsos agresivos o sexuales;

Los que no saben hacer antesala para la recompensa de su esfuerzo;

saben hacer antesala para la recompensa de su esfuerzo; Los que no se dan cuenta de la futilidad de su quehacer, ejemplo de ello es la obsesión del juego en adolescentes;

se dan cuenta de la futilidad de su quehacer, ejemplo de ello es la obsesión del juego en adolescentes; Los que tienen conflictos en sus relaciones sociales, – “angustia social”-, más conocida como timidez;

tienen conflictos en sus relaciones sociales, más conocida como timidez; Los que experimentan sentimientos de inferioridad en cualquier grupo;

experimentan sentimientos de inferioridad en cualquier grupo; Los que no pueden decir no a una invitación por temor a ofender a alguien, o por el miedo irracional de “no ser queridos” o abandonados;

no pueden decir no a una invitación por temor a ofender a alguien, o por Estos son los que pueden ser fácilmente “inducidos” al consumo de drogas y alcohol por sus “amigos”;

Los que están en persistente angustia por miedo a hablar mucho o demasiado poco;

están en persistente angustia por miedo a hablar mucho o demasiado poco; Los que son “fríos” emocionalmente;

son “fríos” emocionalmente; Los que son explícitamente educados y reservados;

son explícitamente educados y reservados; Los que, en ningún tiempo, se “abandonan” y tomar parte de un escenario de humor o alegría, principalmente con sus hijos.

Control- Celos

Existen

Los que siempre tienen conflictos en su vida amorosa, sin importar de verdad el “con quien”;

siempre tienen conflictos en su vida amorosa, Los que anhelan amor, pero no pueden constituir una relación válida;

anhelan amor, pero no pueden constituir una relación válida; Los que intentan o mantienen un control neurótico sobre las actividades de su pareja, terminando por “asfixiarle”;

Los que se “obsesionan” con su pareja y quieren tener el control sobre todos y cada uno de sus actos, pensamientos etc.;

y quieren tener el control sobre todos y cada uno de sus actos, pensamientos etc.; Los que establecen una interacción de madre-hijo con su esposo o padre-hija con su mujer;

Bien sabemos que los padres no tienen vida sexual con sus hijos, motivo por el cual, este tipo de relación da un giro en ciento ochenta grados;

Perdiendo la intimidad sexual como consecuencia de esta interacción nociva;

Los que tienen “celos enfermizos” que son la herida mortal en las relaciones “amorosas”;

tienen “celos enfermizos” que son la herida mortal en las relaciones “amorosas”; Los que eternizan el encontrar el perfecto amante y la perfecta situación amorosa;

eternizan el encontrar el perfecto amante y la perfecta situación amorosa; Los que van aun más lejos, en una serie de relaciones sexuales sin sentido;

Si bien son placenteras, -el orgasmo lo es-, nunca puede alcanzarse en estas relaciones una satisfacción permanente o continua, ¿por qué?

Porque existen:

Los que buscan el deseado objeto de amor de la infancia, -complejo de Edipo- Electra- y, aunque en cada amorío creen que lo han encontrado, finalmente, no corresponde a su ideal inconsciente;

buscan el deseado objeto de amor de la infancia, -complejo de Edipo- Electra- y, aunque en cada amorío creen que lo han encontrado, finalmente, no corresponde a su ideal inconsciente; Los que , por tal razón, se consideran desengañados, apartando al objeto que le parece ahora eróticamente degradado , ya que, fue poseído;

, por tal razón, se consideran desengañados, apartando al objeto que le parece ahora , ya que, fue poseído; Los que viven una vida erótica restringida por conflictos no resueltos respecto a la sexualidad como parte normal de la relación de pareja.

viven una vida erótica restringida por conflictos no resueltos respecto a la sexualidad como parte normal de la relación de pareja. Los que tienen conflictos con su orientación sexual;

Los otros y yo

Existen:

Los que entran en distintas relaciones sociales, pero estas nunca les aportan todo lo que han anhelado en su quimera y viven frustrados por ello;

entran en distintas relaciones sociales, pero estas nunca les aportan todo lo que han anhelado en su quimera y viven frustrados por ello; Los que se quejan de la falta de oportunidades, mas, nunca hacen la acción suficiente y necesaria para que aquello suceda.

se quejan de la falta de oportunidades, mas, nunca hacen la acción suficiente y necesaria para que aquello suceda. Los que se sienten “ siempre” desengañados;

se sienten “ desengañados; Los que se dedican a restringir los placeres de los demás, increíblemente en lo tiempos que estamos, mantienen en su mente la conexión sexo= pecado;

se dedican a restringir los placeres de los demás, increíblemente en lo tiempos que estamos, mantienen en su mente la conexión sexo= pecado; Los que definimos como excéntricos, cuya acción es la de un auto-designado contendiente contra un mal social;

Éxito-fracaso

Existen:

Los que llamamos junto a Freud, “arruinados por el éxito”, son;

llamamos junto a Freud, Los que se han esforzados por alcanzar alguna nominación y, ser luego incapaces de utilizarla, valorarla y disfrutarla cuando logran la meta;

se han esforzados por alcanzar alguna nominación y, ser luego incapaces de utilizarla, valorarla y disfrutarla cuando logran la meta; Sus sentimientos inconscientes de culpa se lo impiden;

Los que son desdichados pues la culpa los agobia;

son desdichados pues la culpa los agobia; Los que el sentimiento de culpa, constituye un hecho tan predominante de su personalidad, que perpetran felonías y/o autoagresiones en distintas áreas de su quehacer, con el propósito de asegurarse el castigo;

Es decir, procuran generar situaciones que les arruinen sus posibilidades de éxito, lo que llamamos “Inhibición para el éxito”, que:

En el caso de deportistas;

Empresarios;

Lleva a la ruina total, a la pérdida de todas sus opciones de triunfar;

Causa ignorada y no investigada lo suficiente.

Perversiones sexuales

Los que han sexualizado el castigo en una forma masoquista;

han sexualizado el castigo en una forma masoquista; Compulsados repetidamente a colocarse en situaciones censurables a pesar de poseer una inteligencia que podría evitar esta repetición;

Por ejemplo:

Los exhibicionistas;

Los voyeristas;

Los que se dejan abusar;

Violar por sus parejas.

Narcisismo-egocentrismo

Existen:

Los que son extremadamente narcisistas;

son extremadamente narcisistas; Los que sólo desean ser amados;

Los que son como niños que demandan ser:

Alimentados;

Cuidados y adorados pero que no quieren dar nada.

Interacción con lo externo:

Los que necesitan que el entorno les brinde sólo satisfacciones y gratificaciones o su autoestima se derrumba;

necesitan que el entorno les brinde sólo satisfacciones y gratificaciones o su autoestima se derrumba; Los que nunca se condescienden a sentir una depresión por un fracaso transitorio en la estima del ambiente.

nunca se condescienden a sentir una depresión por un fracaso transitorio en la estima del ambiente. Los que son incapaces de encontrar una satisfacción emocional suficiente en la realidad;

Auto exigencia

Los que mantienen una auto-exigencia perfeccionista tan persistente, que no puede sobrevenir ninguna inopia al respecto;

Lo psicopático

Los que despliegan conductas e interacciones psicopáticas, esto es, sujetos que establecen relaciones con un “otro” sólo si puede obtener o sacar algo de esa interacción;

despliegan conductas e interacciones psicopáticas, esto es, sujetos que establecen relaciones con un “otro” sólo si puede obtener o sacar algo de esa interacción; Es decir, la “cosificación” del otro”;

Los que exigen un resarcimiento del ambiente por:

“Alguien”;

“Todos”;

Por algo que ha sido proporcionado insuficientemente o ha faltado en su infancia;

Esta es una conducta psicopática o el actuar de los psicópatas;

La razón de ser del actuar de los psicópatas.

Etapa oral

Los que han sufrido una privación oral durante el período de lactancia, o más grave aún, una privación de amor.

Situación que creará:

Una personalidad envidiosa;

Suspicaz;

Pesimista;

Impaciente, con expectativas ilusorias. misma Simboliza a la persona que está crónicamente descontenta con todo, todos e incluso consigo;

Con una “pobre impresión de sí mismo”.

A quienes les interese profundizar les recomiendo:

Leer mis columnas sobre el amor;

A Melanie Klein, ella es extraordinaria;

La teoría del apego.

Conexión sexualidad-autoestima

Aquí existen (los) (las):

Los que utilizan a menudo el acto sexual, si se permiten actividades genitales, como una forma de regular su autoestima;

utilizan a menudo el acto sexual, si se permiten actividades genitales, como una forma de regular su autoestima; No como la sana comunión íntima, auténtica con el otro;

Los que habitan en la duda, avergonzadas de sí mismas, de su cuerpo, de su atractivo, lo que implica que no logran la complicidad ni la comunión suficiente y necesaria por sus pensamientos intrusivos;

Los que realizan prácticas sexuales contra su voluntad, como el sexo oral o anal, solamente porque tienen temor de ser abandonadas si no complacen a sus parejas

Alcohol-drogas

Existen:

Los que , recurren al uso de alcohol o drogas que consiguen embotar el dolor de su existencia;

, recurren al uso de alcohol o drogas que consiguen embotar el dolor de su existencia; Los que son alcohólicos, imparajitablemente poseen, algún tipo de perturbación neurótica de carácter.

son alcohólicos, imparajitablemente poseen, algún tipo de perturbación neurótica de carácter. Los que sólo encuentran felicidad y satisfacción entregándose descomedidamente al alcohol y/o drogas;

sólo encuentran felicidad y satisfacción entregándose descomedidamente al alcohol y/o drogas; Los que sólo bajo su influencia, su auto estima se exalta, y entonces, pueden tener amigos;

sólo bajo su influencia, su auto estima se exalta, y entonces, pueden tener amigos; Si bien, la irritabilidad irrumpe a veces debido a su sensibilidad inmoderada;

Las celebérrimas “peleas de curaos”.

Amor-soledad-timidez

Existen:

Los que suspiran por cariño, que encuentran difícil de satisfacer;

suspiran por cariño, que encuentran difícil de satisfacer; Los que sufren de “angustia social” , conocida como timidez;

sufren de , conocida como timidez; Los que viven una vida solitaria;

viven una vida solitaria; Los que sólo pueden amarse a sí mismos;

sólo pueden amarse a sí mismos; Los que están proclives a conseguir una pequeña satisfacción real del amor y de la actividad heterosexual;

están proclives a conseguir una pequeña satisfacción real del amor y de la actividad heterosexual; Los que pueden renunciar a su sexualidad;

pueden renunciar a su sexualidad; Los que se procuran la satisfacción y “felicidad” en la fantasía;

La figura paterna

Es llamativo como en esta cultura occidental-machista con un matriarcado subterráneo, subyace:

Una prohibición;

Una auto-censura implícita que habla y escribe poco sobre la influencia negativa de la familia neurótica sobre nuestra calidad de vida en la mal llamada “sociedad humana”.

“Tú sólo puedes tratar a un niño de la misma manera con que estás hecho:

con fuerza, ruido e iracundia,

y esto te parecía además muy adecuado”. Kafka.

Existe un tipo ante cuyo carácter, se duda en calificarlo de neurótico, aunque influye mucho para producir neurosis en su descendencia:

Me refiero a la figura parental:

Portador (a) de problemas de género;

No existe peor escenario familiar que el que sus miembros tienen resentimientos reprimidos de género;

Estarán proyectando sobre su pareja e hijo del sexo contrario todos sus resentimientos escondidos;

Perfil emocional

Esto se agrava si enfrentamos una figura paternal:

Huraña;

Afectivamente fría;

Que ha logrado éxito social y económico;

Que provee materialmente a su familia;

Pero que nunca desciende emocionalmente con:

Sus hijos;

Esposa-pareja;

Brindándoles un clima de afecto, interés o estimulación.

Es poseedor de una compulsión a lograr éxitos en su vida;

Ya que, es portador de una gran frustración infantil;

De sus complejos de inferioridad;

Necesita del poder y del dinero para reivindicar su auto-imagen;

La pobreza afectiva de la que es portador, torna “miserable” su entorno afectivo.

Los “altruistas”

El padre o la madre dedica mucho de su tiempo a:

Existen:

Los que destinan su tiempo y energías en acciones de asistencia social, en desmedro y abandono de su propia familia;

destinan su tiempo y energías en acciones de asistencia social, en desmedro y abandono de su propia familia; Los que, por tal razón, son reverenciados por estar “llenos de bondad humana”, pero en su propio hogar no son afables ni por un instante;

Incapacidad amatoria

Los que su incapacidad para mostrar cariño puede perjudicar seriamente a sus hijos en su evolución en el amor;

su incapacidad para mostrar cariño puede perjudicar seriamente a sus hijos en su evolución en el amor; En su autoestima;

En la construcción del self;

Los que disminuyen la capacidad del niño para evolucionar y madurar, ya que no se le muestra en el hogar ninguna compensación o interés por la realización precoz y pequeña;

En un hijo de tales padres, se desarrolla:

Una baja autoestima;

Una frialdad o inestabilidad emocional;

En ellos, puede emerger cualquier tipo de anomalía de carácter;

Debido a tal interacción con los demás caracteres en la escena familiar, muchas neurosis y psicosis se desarrollan por estas actitudes parentales.

Los sobreprotectores

Existen:

Los que raramente son considerados “anormales”, es el padre o la madre, que, indiscriminadamente, exterioriza “afecto” por el niño, protegiéndolo de todas las frustraciones y desengaños;

raramente son considerados es el padre o la madre, que, indiscriminadamente, exterioriza por el niño, Los que no facilitan a sus hijos la ocasión de superar la frustración y el desengaño y, que, por lo tanto;

no facilitan a sus hijos la ocasión de y, que, por lo tanto; Los deja deficientemente competentes para lidiar en las ineluctables batallas de la vida ulterior;

competentes para lidiar en las ineluctables batallas de la vida ulterior; ¿Cómo puede hacerlo, cuando nunca se le ha permitido desentrañar sobre la vida?

Es tácitamente aceptado por psicólogos y educadores que la formación para enfrentar las negaciones, los peligros y las responsabilidades de la vida tiene que comenzar temprano

Existen:

Los que no solo están salvaguardados por el temor de que el “demonio” de la sexualidad penetre en su conciencia;

no solo están salvaguardados por el temor de que el de la sexualidad penetre en su conciencia; Sino que, están sobreprotegidos en todos los aspectos de la vida;

Testimonio:

“Durante toda mi infancia, adolescencia, e incluso en mi vida adulta, mis padres asumieron la tarea de apartar de mi todo lo que “según ellos podría lastimarme”, tornando mi vida un tormento;

Me costó años de terapia, liberarme del sentimiento que me debía a ellos por lo “buenos” que habían sido conmigo.

La salida:

Mi fracaso matrimonial;

El sentir que no había vivido “mi vida”;

Que sus conductas eran “anormales”, patológicas, me hizo comenzar a luchar por mi autonomía. Fue difícil, muy difícil.

Ética- formación de un súper yo válido

El paradigma:

Existen:

Los que no reciben instrucción en el sentido de los valores;

Los que:

No se les niega juguetes;

Placeres;

Paseos;

Porque los padres no pueden soportar el mal genio del niño o su displacer;

Dado que la recompensa no constituye el pago de un esfuerzo consistente y;

No se le exige nada;

No origina en el niño, ni el incentivo ni la capacidad por el esfuerzo;

Los que, como padres, nunca se niegan ante sus exigencias, por lo tanto;

como padres, nunca se niegan ante sus exigencias, por lo tanto; Su hijo, es un “mal criado”;

es un Lo que lo convierte en un tirano-narcisista;

Tales padres pueden haber adquirido una muy buena adaptación a la vida;

Pero sólo en estos explícitos hechos, actúa como un mal padre:

Los que no disciernen que el buen padre no es sólo el que da;

no disciernen que el buen padre no es sólo el que da; Sino también el que restringe y que da en euritmia al esfuerzo;

Dicha conducta, prepara al niño para la vida en una sociedad donde el propio éxito depende del esfuerzo.

Sobreprotección egoísta

Mas grave aún, existe el tipo de padre que sobreprotege al niño “para su propia ventaja”

Son niños que, en su niñez:

Son privados de ciertos juegos;

De viajes con sus compañeros al campo;

Por temor de que encuentre cierto peligro y mamá y papá no estén allí́ para protegerlo;

y mamá y papá no estén allí́ para Esto constituye generalmente tal frustración para el niño que “odia” a sus padres por ello;

Relación de pareja-matrimonio

Existen

Los que, en su vida amorosa, no son felices y para suplir esto, erigen un ligamen emocional inmoderado con el hijo del sexo opuesto.

en su vida amorosa, no son felices y para suplir esto, erigen un ligamen emocional inmoderado con el hijo del sexo opuesto. Los que buscan las atenciones del hijo (a) y se sienten celosos de las actividades del niño (a) con los de su propia edad;

buscan las atenciones del hijo (a) y se sienten celosos de las actividades del niño (a) con los de su propia edad; Esto a menudo no es enjuiciado por nadie hasta que el niño (a) es adulto y su profesión y matrimonio han descalabrado por este lazo emocional patológico.

Relaciones humanas

Existen los sádicos encubiertos

Los que liberan cargas de sadismo en forma socializada, verbigracia, decir “verdades que duelen”;

liberan cargas de sadismo en forma socializada, verbigracia, Los que basados en un afán extremo de limpieza y orden atormenta a todos con sus reglas estrictas al respecto;

basados en un afán extremo de limpieza y orden atormenta a todos con sus reglas estrictas al respecto; El psicoanálisis denomina esta conducta como “psicosis del ama de casa”.

Los que como padres son extremadamente perfeccionistas, exigentes;

como padres son extremadamente perfeccionistas, exigentes; Los que , los presionan hasta lo indecible, buscando transformar a sus niños en adultos en miniatura;

, los presionan hasta lo indecible, Los que como padres tienen un “odio” o rechazo inconsciente por un hijo, al respecto les invito a leer mi columna, “ Alzo la voz por los niños” https://eldiariodesantiago.cl/archivo/2704

como padres tienen un por un hijo, al respecto les invito a leer mi columna, “ https://eldiariodesantiago.cl/archivo/2704 Los que , su expresión de “amor”, oculta sólo una insistencia compulsiva sobre ciertos estándares de conducta;

, su expresión de oculta sólo una insistencia compulsiva sobre ciertos estándares de conducta; Instancia negativa para el niño, pero, que en realidad es un mecanismo de defensa contra los propios deseos más profundos del padre;

Los que escandalicen ante estos planteamientos, les invito a revisar las estadísticas de los nacimientos de hijos no deseados y cuantos evolucionan hacia una resolución positiva.

¿Quién podría sospechar que mi sobreprotección, es en realidad una defensa inconsciente para encubrir sentimientos contrarios?

Esto es conocido en el psicoanálisis como formación reactiva.

Filicidio

Llegamos a un tema muy terrible, que indudablemente se cruza con lo delictual, no sólo lo patológico o lo neurótico, pero no quise soslayar este tema:

¿Cantidad de niños asesinados en el mundo a manos de sus padres? ( -Filicidios -)

-) Aunque suene de otra época, todavía los niños sufren castigos físicos inimaginables en sus propios hogares;

Como promedio, 6 de cada 10 niños del mundo (unos 1.000 millones) de 2 a 14 años de edad sufren de manera periódica castigos físicos

Las cifras de la UNICEF; 500 niños al día mueren, aproximadamente en el mundo, por la violencia de sus padres lo que nos da la cifra de 182500 niños asesinados por sus padres;

Cada día un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo muere a manos de su pareja o de un miembro de su familia, según una información dada a conocer por Naciones Unidas;

¿A nadie le interesan los niños? Los padres, especialmente las madres matan más niños que las muertes de género…

¿Dónde están las campañas de protección a la vida del niño?

Tenemos que entender de una vez por todas que:

El maltrato y;

El desamor en nuestra infancia, en cualquiera de sus formas;

Enluta nuestro camino hacia una afectividad sana y normal;

Genera seres humanos distorsionados, deformados, dañados;

Solo el amor;

La ternura y la tolerancia;

Genera seres humanos en la extensión de la palabra y pensamiento, con el cual tratamos de definir …ser humano.

A quien le interese este tema, leer mi columna al respecto en https://eldiariodesantiago.cl/archivo/2704

Un caso

Niña Pierina:

https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/08/31/caso-pierina-cual-fue-la-condena-que-le-dieron-a-isabel-tello-evat

Carta amorosa le escribió Pierina a su mamá asesina

Le decía “te quiero, te amo” y encima le pedía perdón por pecados

‘¡Mamita, mamita cuánto te quiero, que mi cariño llegue hasta el cielo!’. Estas fueron las conmovedoras palabras que la pequeña Pierina le escribió a su madre en una carta, para pedirle perdón por pecados que nunca habría cometido.

Estas fueron las conmovedoras palabras que la pequeña Pierina le escribió a su madre en una carta, para pedirle perdón por pecados que nunca habría cometido. A sus nueve años, la inocente niña nunca imaginó que su progenitora terminaría torturándola y matándola.

‘Sabías que te amo mucho, perdóname por todos mis pecados, por favor.

Sé que me he portado mal, pero aún te quiero, así te haya hecho sentir mal’, escribió la menor a Isabel Tello Chanduví, en una misiva por el Día de la Madre.

¿Fue tanta la culpa que le hizo cargar su madre por la mala relación que tenían, que la pequeña le pedía en el escrito, una nueva oportunidad?

‘ Te pido perdón, eres mi reina, mi corazón y te pido que me des una oportunidad’, expresa la carta escrita a puño y letra por la menor, a la cual accedió el programa ‘Panorama’.

El crimen

Pierina Nicole Cardozo Tello fue brutalmente asesinada el lunes 14 de noviembre en el interior de su domicilio en San Miguel. (Perú)

Según la policía, a la niña se le encontró una media introducida en la boca de su estómago, lo que confirma que sufrió tortura antes de su muerte.

En el informe, elaborado por los expertos, se detalla que la pequeña fue hallada desnuda, tirada en el piso boca arriba, con escoriaciones, hematomas y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, la cabeza y el rostro.

Tenía los labios parcialmente cosidos con hilo de algodón.

Además, había sido violada con un palo de escoba.

A esta “madre” le dieron cadena perpetua en Perú.

¿Naturaleza humana?

Freud afirmaba: “Los seres humanos no somos ni buenos ni malos… somos”.

Yo digo que:

“Mientras más amor recibimos en nuestra infancia, mas cerca estamos de ser “buenos” seres humanos. Sforzini 1984.

Madre-hija- interacción

Existen las que hoy son madres, y, si durante su adolescencia tuvo que luchar, en contra de deseos sexuales;

las que hoy son madres, y, si durante su adolescencia tuvo que luchar, en contra de deseos sexuales; Puede exigir una conducta restringida para con su hija, lo que arruinará su adaptación sexual y afectiva;

Existen las que envidian a su hija por la posibilidad de divertirse, lo que ella no pudo , y por ello hace inconscientemente, por medio de la restricción, las ocasiones de la niña para la felicidad;

, y por ello hace inconscientemente, por medio de la restricción, las ocasiones de la niña para la felicidad; Conocí un caso, en el que, todos los consejos para la vida sexual-matrimonial de la madre, encaminaron a ella a la separación;

Celos maternos

Muchas vislumbran a su hija como una rival desde los primeros intereses de la niña hacia su padre y viceversa;

Situación que instaurará conductas celosas y agresoras hacia la hija;

O, no sospechadas por nadie, conductas sobreprotectoras en las que siempre subyace una “agresión encubierta”;

El padre o madre despliegan formas encubiertas para “apoderarse” de la hija (o) para evitar que ella (él)se acerque al progenitor del sexo opuesto.

de la hija (o) para evitar que ella (él)se acerque al progenitor del sexo opuesto. Menos frecuentes es el padre que atormenta a su hijo en estas formas.

Creo que todos podemos reconocernos en algunos de estos puntos que estoy dejando a vuestra consideración, ahora les invito a:

Reflexionar,

A cotejar,

Tratar no sólo de entender, si no a comprender, lo que siente e infiere un niño y para ello les dejo lo que Kafka le expresa a su padre en “Carta al padre”:

Tú solo puedes tratar a un niño

de la misma manera en que fuiste criado,

con fuerza, rabia e iracundia,

y esto te parecía además muy adecuado. Kafka “Carta al padre”

Anécdotas

Les dejo tres anécdotas que viví́ derivadas de mi programa “Escuela para Padres” en Radio Gigante junto a Julio Videla, Q.E.P.D, con quien hicimos grandes cosas en la Radiotelefonía Chilena.

Caso número 1

Llama una señora y dice:

La verdad es que no sé porque estoy llamando, llegué como cada día a mi local, empecé a sintonizar una radio y me llamo la atención la voz del señor Sforzini.

Luego, puse atención sobre lo que hablaba.

De pronto, me di cuenta que eso es lo que he estado haciendo todos estos años.

He estado rechazando a mi hijo desde que nació. Gracias, creo que esto cambiará nuestras vidas.

El tema a tratar ese día era sobre “Razones por la que los padres rechazan a sus hijos”.

Caso número 2

Estoy en un acto semipúblico y me corresponde intervenir. Termina todo el acto.

Voy hacia los estacionamientos y escucho:

“Víctor, Víctor, de Escuela para Padres, me giro y una adolescente de unos 20 años le dice a su amiga, “es él, es él”.

Se me acerca y dice:

“Quiero darle las gracias, escuchamos y grabamos su programa sobre “La sobreprotección” junto a mi madre;

Ella al escucharlo, entendió́ lo que estaba mal entre nosotras y desde entonces nuestra vida ha cambiado. Gracias muchas gracias”.

Caso número 3

Nos llama una auditora quién nos plantea la siguiente pregunta y situación:

Auditora: Don Víctor, me traje mis sobrinos de Talca a Santiago, ya que desgraciadamente mi hermana los tenía abandonados, a ella no le gusta ser madre.

Mis sobrinos estaban retrasados en todos los aspectos.

Conmigo han mejorado, son excelentes alumnos, mi problema y he aquí la pregunta, es que mi hermana se los quiere llevar de vuelta después de casi dos años que ellos viven conmigo… Tengo temor de que vayan a retroceder…

¿Qué me puede decir don Víctor?

Mi respuesta: Sus aprehensiones desgraciadamente son valederas, al volver ellos a un ambiente empobrecido de:

Estimulación;

Motivación;

Emocional, van a retroceder, es lo esperable.

Que triste por ellos.

Frases de Víctor Sforzini

1974-2023

“Los niños personifican

las conductas de sus padres para con ellos”.

Por su salud mental futura

un niño necesita, desesperadamente,

que sus padres sean congruentes-coherentes”.

Si yo sólo soy el reflejo de los otros y

los otros “no son”, entonces,

¿quién soy?

Somos la actualización

que hacemos de nosotros día a día.

Nacemos y morimos solos.

En la angustia del tránsito,

de un estado al otro,

está el peligro de perdernos,

abandonarnos a nosotros mismos

por la necesidad de “otro” a nuestro lado.

¿Cuándo comprenderemos

que somos un constructo lingüístico?

¿Qué somos producto

de la experiencia y el aprendizaje?

Todos necesitamos en nuestras vidas

deshacernos de un pasado

lleno de equivocaciones,

de malas decisiones,

de conceptos obsoletos,

de como debe ser una vida adulta madura.

Somos un constructo lingüístico

que se expresa

por medio de la palabra,

los pensamientos,

nuestros gestos.

Ellos nos delatan,

son nuestro relato.

Si debieran amarme por quien soy,

pero, no tengo dignidad,

¿quién soy de verdad?

Ayer, creí que podía cambiar al mundo.

Cuando nació mi hijo,

comprendí que la única forma de lograrlo

era entregar a la creación

un descendiente con amor a la humanidad,

sólo así

podemos confiar que en un par de generaciones

habremos evolucionado en el amor.

El devenir de los hijos

se convierte para los padres,

según la narrativa entre ellos,

y con ellos, más…

las interacciones establecidas,

la educación recibida,

en premio o castigo

pero, quienes siempre ganan o pierden,

son los hijos.

No hay nada más difícil

que ser,

estar,

en el aquí y el ahora.

Corolario

Educar en y para el amor, es:

Instaurar un yo sano y fuerte que sepa dar y recibir afecto en forma sana;

Introyectar en su superyó con un código moral que asegure una interacción sana y de respeto a los valores de nuestra sociedad;

Esto nos permitirá ir progresando como padres, como hijos y como familia juntos;

Este es un camino con muchas exigencias y necesita perseverancia;

Tarea que solo pueden llevar a cabo padres maduros, no neuróticos;

Entendamos que el remedio es educarnos en el amor.

Espero que esta columna pueda provocar en ustedes algún remezón que mejore la calidad de vida de sus familias.

Dedicado a la memoria de Hernán Díaz Nantes Q.E.P.D.

Gracias Hernán, tarde razoné tu metáfora de la llave en el fondo del mar.

por Víctor Sforzini Sepúlveda

