“Sé que ha hecho un trabajo increíble en el gimnasio. Se ha vuelto mucho más fuerte, y es una persona muy atlética. No es muy grande, pero es extremadamente explosivo. Tiene velocidad, ha hecho un gran trabajo”, dijo Tiger Wood al entregarle el título The Genesis Invitational al chileno .

No hay palabras para describir lo que acaba de realizar el chileno Joaquín Niemann este domingo. Con tan solo 23 años acaba de conseguir su segundo título profesional y el más importante de su carrera, luego de consagrarse en el The Genesis Invitational de Los Ángeles, California.

El golfista criollo se dio el lujo de liderar de jueves a domingo el certamen estadounidense y hoy lo cerró a lo grande, con un par en el hoyo 18, siendo que solo necesitaba un bogey, y con un águila extraordinaria incluida en el hoyo 11.