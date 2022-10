Cirugía de la mano

«Estamos en recuperación, no fue fácil. No pude entrenar, hubo algunas cosas que no salieron tan bien, pero quería estar y jugar. Hay que adaptarse a jugar con un poco de dolor y ayudar al equipo lo que más se pueda».

Empate

«No estuvimos a la altura de lo que veníamos haciendo, el segundo tiempo no mostramos lo que en el primero y los dos goles fueron errores nuestros de atención. Tenemos que mejorar eso en el futuro si queremos aspirar a una copa internacional y estar lo más alto en la Copa Chile».

Lo que se viene

«Hay que descansar, tenemos muchos partidos en poco tiempo. Lo más lindo sería cerrar de la mejor manera. Hay que estar todos disponibles a la orden del profe, que nos va a necesitar a todos. Lo más lindo sería cerrar de la mejor manera».

/EMG