Nos imaginamos lo difícil que debe haber sido para los encargados en TNT de encontrar los momentos más destacados del primer tiempo.

Porque, salvo en un cabezazo de Diego Coelho que pasó muy cerca del palo izquierdo prácticamente no hubo llegadas de peligro a ninguno de los dos arcos. Y eso ocurrió cuando la etapa concluía.

Nicolás Peranic, que hacía su estreno como titular por la partida de Dituro al fútbol turco, en esa jugada era poco lo que habría podido hacer. El resto de esos 45 minutos se limitó a cortar o despejar centrados, mostrándose muy metido en el partido.

En cuanto a su colega Fabián Cerda, más o menos lo mismo. Ninguna llegada diorecta al arco, ratificando lo que le cuesta a esta Universidad Católica enhebrar fútbol desde medio campo hacia arriba.

Intentando darle mayor peso ofesnivo a su equipo, en el segundo tiempo Ariel Holan incluyó a Franco Di Santo en lugar de Tapia.

El argentino se hizo notar de inmediato, porque antes de los 5 minutos provocó una gran atajada de Cerda, que tuvo que esforzrase al máximo para sacar una pelota que se le colaba junto al poste izquierdo. Y ojo, que esto se produjo por un córner concedido por el propio arquero que llegó al otro palo para manotear un remate cruzado de Aravena. por lejos el jugador más intenso de Universidad Católica.

Esas dos jugadas dejaron de inmediato en evidencia que estábamos ante otro partido.

Porque casi de inmediato Peranic debió lucirse ante un violento remate desde fuera del área de Mario Sandóval.

Y en el minuto 60´, en una jugada muy discutida por la gente cruzada, el árbitro cobró penal por un leve empujón de Kagelmacher a Zavala. Una jugada intrascendente, en un costado del área y que no llevaba ningún peligro al arco visitante.

Ejecutó en forma magistral Federico Castro y pese a la gran estirada de Peranic la pelota se metió abajo, pegadita al poste izquierdo.

⚽⚪🔴👉🏻 1-0, 63', F. Castro Llegó la apertura de la cuenta para los locales con una gran definición desde el punto del penal del atacante en el #CURvsUCxTNTSports Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/ipVnrliv17 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 17, 2023

Obviamente, con la apertura de la cuenta Universidad Católica se fue con todo en busca del empate.

Y comenzó a llegarle por todos lados a la defensa de Curicó Unido.

Sin embargo, Fabián Cerda resultó inexpugnable. Y luego de dos tapadas consecutivas que evitaron el 1-1, con los cruzados jugados por completo en campo contrario, se produjo la contra con Zavala arrancando en solitario desde medio campo y cuando le salía Peranic la tocó hacia su izquierda por donde venía llegando Cadstro.

Y el uruguayo, con el arco a su merced, sólo tuvo que tocar la pelota hacia el arco desguarnecido para poner el 2-0

⚽⚪🔴👉🏻 2-0, 87', F. Castro ¡Su majestad el contragolpe! Zavala aprovechó un error del "Keno" Mena y habilitó a Castro, el goleador del #CURvsUCxTNTSports. Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/eCqzHpPKlo — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 17, 2023

Ese gol, lógicamente sentenció el partido y marcó reacciones totalmente distintas en uno y otro equipo.

Júbilo y celebración desenfrenada de los curicanos, que llevaban nada menos que seis fechas sin poder ganar en La Granja. Porque ganó cuando más necesitaba ganar, luego del triunfo de Deportes Copiapó. Porque vuelve a sacarle tres puntos a los nortinos, alcanza a Ñublense y Audax Italiano y se pone a una unidad de O´Higgins. Todo en la lucha pos salvarse del descenso.

Tristeza y silencio absoluto en Universidad Católica, que no gana desde el mes de mayo, no hace goles y lo peor es que no tiene fútbol. Porque no hay un jugador que construya juego en medio campo, que de un pase – gol.

Lo grave es que se va quedando atrás, muy atrás en la Tabla de Posiciones. Con sólo 23 puntos y cada vez más lejos de los punteros.

Y por cierto, con la continuidad de Holan pendiente de un delgado hilo

EMG. Fotos y videos: TNT Sports t twitter Curicó Unido y Universidad Católica