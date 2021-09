La fase de grupos se divide en seis jornadas, con cada equipo asegurándose seis partidos. Pasarán a octavos de final los equipos que acaben en la primera y en la segunda posición de su Grupo.

Fase de grupos

1ª Jornada: 14 y 15 de septiembre

14 de septiembre:

Grupo E: Barcelona vs Bayern, Dynamo Kyiv vs Benfica

Grupo F: Young Boys vs Man. United (18:45 CET), Villarreal vs Atalanta

Grupo G: Sevilla vs Salzburg (18:45 CET), LOSC vs Wolfsburg

Grupo H: Chelsea vs Zenit, Malmö vs Juventus

15 de septiembre:

Grupo A: Man. City vs Leipzig , Club Brugge vs Paris

Grupo B: Atlético de Madrid vs Porto, Liverpool vs AC Milan

Grupo C: Beşiktaş vs Dortmund (18:45 CET), Sporting CP vs Ajax

Grupo D: Sheriff vs Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Inter vs Real Madrid

2ª Jornada: 28 y 29 de septiembre

28 de septiembre:

Grupo A: Paris vs Man. City, Leipzig vs Club Brugge

Grupo B: AC Milan vs Atlético de Madrid, Porto vs Liverpool

Grupo C: Ajax vs Beşiktaş (18:45 CET), Dortmund vs Sporting CP

Grupo D: Shakhtar Donetsk vs Inter (18:45 CET), Real Madrid vs Sheriff

29 de septiembre:

Grupo E: Bayern vs Dynamo Kyiv, Benfica vs Barcelona

Grupo F: Atalanta vs Young Boys (18:45 CET), Man. United vs Villarreal

Grupo G: Salzburg vs LOSC, Wolfsburg vs Sevilla

Grupo H: Zenit vs Malmö (18:45 CET), Juventus vs Chelsea

3ª Jornada: 19 y 20 de octubre

19 de octubre

Grupo A: Club Brugge vs Man. City (18:45 CET), Paris vs Leipzig

Grupo B: Atlético de Madrid vs Liverpool, Porto vs AC Milan

Grupo C: Beşiktaş vs Sporting CP (18:45 CET), Ajax vs Dortmund

Grupo D: Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, Inter vs Sheriff

20 de octubre

Grupo E: Barcelona vs Dynamo Kyiv (18:45 CET), Benfica vs Bayern

Grupo F: Young Boys vs Villarreal, Man. United vs Atalanta

Grupo G: Salzburg vs Wolfsburg (18:45 CET), LOSC vs Sevilla

Grupo H: Chelsea vs Malmö, Zenit vs Juventus

4ª Jornada: 2 y 3 de noviembre

2 de noviembre

Grupo E: Dynamo Kyiv vs Barcelona, Bayern vs Benfica

Grupo F: Villarreal vs Young Boys, Atalanta vs Man. United

Grupo G: Wolfsburg vs Salzburg (18:45 CET), Sevilla vs LOSC

Grupo H: Malmö vs Chelsea (18:45 CET), Juventus vs Zenit

3 de noviembre

Grupo A: Man. City vs Club Brugge, Leipzig vs Paris

Grupo B: AC Milan vs Porto (18:45 CET), Liverpool vs Atlético de Madrid

Grupo C: Sporting CP vs Beşiktaş, Dortmund vs Ajax

Grupo D: Real Madrid vs Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff vs Inter

5ª Jornada: 23 y 24 de noviembre

23 de noviembre

Grupo E: Dynamo Kyiv vs Bayern (18:45 CET), Barcelona vs Benfica

Grupo F: Villarreal vs Man. United (18:45 CET), Young Boys vs Atalanta

Grupo G: Sevilla vs Wolfsburg, LOSC vs Salzburg

Grupo H: Malmö vs Zenit, Chelsea vs Juventus

24 de noviembre

Grupo A: Man. City vs Paris, Club Brugge vs Leipzig

Grupo B: Atlético de Madrid vs AC Milan, Liverpool vs Porto

Grupo C: Beşiktaş vs Ajax (18:45 CET), Sporting CP vs Dortmund

Grupo D: Inter vs Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff vs Real Madrid

6ª Jornada: 7 y 8 de diciembre

7 de diciembre

Grupo A: Paris vs Club Brugge (18:45 CET), Leipzig vs Man. City (18:45 CET)

Grupo B: Porto vs Atlético de Madrid, AC Milan vs Liverpool

Grupo C: Dortmund vs Beşiktaş, Ajax vs Sporting CP

Grupo D: Real Madrid vs Inter, Shakhtar Donetsk vs Sheriff

8 de diciembre

Grupo E: Benfica vs Dynamo Kyiv, Bayern vs Barcelona

Grupo F: Man. United vs Young Boys, Atalanta vs Villarreal

Grupo G: Salzburg vs Sevilla, Wolfsburg vs LOSC

Grupo H: Juventus vs Malmö (18:45 CET), Zenit vs Chelsea (18:45 CET)

15/16/22/23 de febrero y 8/9/15/16 de marzo de 2022: octavos de final

5/6 y 12/13 de abril de 2022: cuartos de final

26/27 y 3/4 de mayo de 2022: semifinales

28 de mayo de 2022: final

