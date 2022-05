Un partido, por denominarlo de alguna manera, rústico.

Desde un comienzo, eh. Porque en la primera jugada del partido se produjo la apertura de la cuenta tras un grosero error compartido de Brayan Cortés y Daniel Gutiérrez. Es cierto que los dardos le caen al arquero, porque finalmente es él quien pierde la pelota cuando lo apura Facundo Castro. Pero no es menos cierto que el joven albo no tenía para que devolver el balón hacia atrás. Cuando recibió el pase, el rival más cercano estaba al menos a unos 3o metros, no despejó, se demoró y cuando se acercaba el “Conejo” Ubilla cometió el desaguisado de devolverle la pelota a su arquero.

Consecuencia, gol de Esteban Moreira, que ni se despeinó para aprovechar el regalo con el arco desguarnecido.

Y como nunca las desgracias llegan solas, a los 8 minutos se fue expulsado Gabriel Costa dejando con 10 jugadores a Colo Colo. Puede argumentarse que Benjamín Saravia estuvo algo estricto, pero lo avala el hecho de haber ido a revisar la jugada en el VAR y por reglamento, no se puede discutir la tarjeta roja. Lo que si es para discusión es la actitud de Costa, que viene saliendo de una suspensión de dos partidos y hace esta gracia en Rancagüa.

De ahí en adelante, un partido friccionado, desagradable, incluso. Rústico, como lo habíamos calificado al comienzo.

Porque O´Higgins no hizo nada por aprovechar su ventaja numérica (tuvo apenas una corrida personal de Sebastián Ubilla para destacar) y los jugadores de Colo Colo se dedicaron a pedir tarjeta roja hasta por los malos pensamientos de los jugadores rivales.

Y Fabián Hormazábal cayo en la trampa justo cuando terminaba el primer tiempo. Le entró fuerte, es verdad, a Carlos Villanueva y este cayó como si lo hubiera mordido un tiburón. Nueva revisión del VAR por parte de Benjamín Saravia y, al igual que en la primera expulsión, tal vez estuvo muy drástico, pero ajustado al reglamento: explusión y a jugar el segundo tiempo en igualdad de condiciones, 10 contra 10.

LO TUVO MOREIRA Y LO HIZO FUENTES

Pudo ser el doblete del canterano de O´Higgins. Aprovechó una pelota perdida en el área por Bruno Gutiérrez y enfrentó absolutamente solo a Cortés. Le pinchó el balón de buena manera pero le falto algo de puntería, porque el balón se le fue levemente ancho.

Fue justo al cuarto de hora del segundo tiempo y la jugada más destacada en lo que iba del segundo tiempo, que si bien no tuvo tanto roce como en la etapa inicial tampoco podemos decir que fue un prodigio de fútbol jugado.

A los 20 minutos, viendo que el partido y la punta del campeonato se le iban, Gustavo Quinteros decidió darle una cara de absoluta titularidad al ataque, mandando a la cancha a Juan Martín Lucero por Marco Bolados y Alexander Oros por el Colorado Gil. Ya estaban en el campo de juego desde el inicio de la etapa Pablo Solari y César Fuentes.

Este último, justo antes que se produjeran los cambios, invocó la Ley del Ex y anotó el empate, con un excelente cabezazo ganándole las espaldas a los centrales celestes. ¿El centro? Último aporte en el partido de Marco Bolados.

El partido pudo terminarse en ese mismos instante, porque lo que siguió fue un cúmulo de errores: nos aburrimos de contar los pases al contrario.

Sólo una jugada para destacar: en el minuto 86´ una muy buena pared de los dos ingresados, Lucero y Oroz. Este último ingresó absolutamente solo al área y cuando salía Alexis Martín, abrió mucho el pie y por querer colocarla en el segundo palo la tiro casi cerca del banderín del córner.

Se terminó con un empate que pareció no desagradarle a ninguno de los dos equipos, pero que obviamente dejó con gusto a poco a los hinchas que esperaban un espectáculo muy superior al que se vio en el estadio El Teniente.

Lo concreto es que, en la práctica, ambos perdieron dos puntos, más que sumar un punto. Porque Colo Colo ya no es líder exclusivo del campeonato y a O´Higgins lo igualan Palestino y Huachipato en la última línea que da el octavo cupo a Copa Sudamericana.

