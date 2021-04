El entrenador Rafael Dudamel analizó el empate 1-1 ante Huachipato en el debut de los “azules” en el Campeonato Nacional y le pidió paciencia a los hinchas.

“El equipo está en el inicio de temporada. Sabemos lo que tenemos que mejorar y construir. Solo la competencia nos ayudará”, expresó en conferencia de prensa.

Dudamel añadió que “a nuestra gente le pedimos tranquilidad y paciencia, el equipo está trabajando bien”.

En esa misma línea, dijo que “hay que recordar que toda evaluación tiene que ser objetiva desde las circustancias que hemos atravesado, Copa Libertadores y jugadores con Covid. No me gustan las excusas, pero es una realidad que no podemos obviar”.

Vea la conferencia de prensa completa del entrenador azul:

