Que el nuevo y tercer retiro del nuevo 10% es una mala política pública, es una frase que todos están de acuerdo, sin embargo, como se ha llegado a ello, son varias las causantes y también las consecuencias y porque no decir los réditos que se esperan recibir por parte de los políticos qué en época de campañas, no dejan de sacar provecho en sus ambiciones poco éticas por decir lo menos.

Que se haya aprobado nuevamente, por el momento en La cámara de diputados, y lo más probable que esto se ratifique en el senado, demuestra que las cosas se pudieron hacer mejor y aún no se aprende de los errores del pasado para no volver a cometerlos nuevamente. Cuando se llega tarde con las ayudas a quienes necesitan urgentemente tener un ingreso para sobrevivir en una pandemia que nos tiene confinados, el ser proactivo cobra real importancia, adelantarse a los hechos y no esperar ni jugar con la paciencia de muchas personas que necesitan esos ingresos.

Lamentablemente cuando la segunda ola de la pandemia nos ataca fuertemente, cuando tenemos que encerrarnos obligatoriamente, y sin ingresos, no se puede impedir el retiro de nuestros propios ahorros previsionales porque para muchas personas es el último recurso de obtener algún dinero aunque sea a costa de la futura pensión.

Por otra parte, cuando vemos que el populismo se apodera de quienes integran el llamado “peor congreso de la historia” donde el nivel de sus integrantes es digno de un estudio sicológico, que podemos esperar sino aprovecharse de la pandemia, demostrar que se protege y ayuda al “pueblo”, sin importar que esos mismos honorables no se bajan ni un peso de los sueldos millonarios, que son los más altos del mundo, y que se legisla hasta con amenazas y más aún, con destellos del ámbito sexual, es que realmente se ha perdido toda cordura y más..

El Fondo Monetario Internacional señala que este nuevo retiro de los ahorros destinados a la pensión, es una mala política pública, también señala que existe “espalda” para endeudarse sin que las personas tengan la necesidad de acudir a dichos retiros que se verán agotados y el costo sólo lo pagará el afiliado de hoy y futuro pensionado que se quedará sin pensión mañana.

Por otra parte, la OCDE, también señala que, se debiera analizar otra forma de ayudar a las personas que se encuentren sin ingresos, con impuestos generales y no dejando en cero el ahorro obligatorio que siempre fue destinado para la futura pensión. Este es el momento en que se hace un llamado a quienes conducen el país, para demostrar porqué y para qué llegaron al poder y preocuparse y ocuparse de sus ciudadanos y no sólo de sus intereses personales.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

