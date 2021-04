Dos fallos, tontos e inocentes, del PSG en la segunda parte propiciaron la remontada del Manchester City (1-2) tras una primera mitad dominada por los parisinos con gol de Marquinhos. El City pone pie y medio en la final… aunque falta la vuelta en Inglaterra.

La primera parte empezó con lo previsible: dominio claro de la pelota del City, con el PSG agazapado en un 1-4-4-2 en defensa, y saliendo, cuando podía al contragolpe. Un escenario de partido que, con el City jugando sin delantero nato, sólo creó una ocasión de Neymar desbaratada por Ederson.

Pero el choque cambió radicalmente en el minuto 15′. Córner muy bien botado por Di María (15 asistencias este año) y buen cabezazo de Marquinhos. El City, que marcaba en zona, no supo defender ese balón que definió ese primer acto.

A partir de ahí,dominio claro del PSG, con y sin pelota. Y, además, no sufría atrás, con un gran Neymar y un discreto Mbappé. Paredes, con otro cabezazo (27′) casi pone el 2-0. Y Foden, con un buen bloqueo de Keylor, casi empata (42′). El inglés remató muy mal. En fin, 1-0 al descanso con la sensación de que el PSG fue mucho más y mejor.

El City no acertaba a hacer daño ni por fuera (no tenía extremos claros), ni por dentro (no encontraba pasillos interiores con De Bruyne, Foden o Silva) ni atacando de forma directa (jugó sin delanteros puros.). Algo tenía que cambiar tras el descanso.

Y cambió. El City presionaba, recuperaba y atacaba mejor, aunque sin grandes ocasiones, y con un ojo a los contragolpes del PSG, que le dio más protagonismo a Mbappé y menos a Neymar. El City intentaba estirar el campo, pero Bernardo no lo conseguía, y centralizaba la circulación por el medio. De Bruyne tuvo la primera ocasión en el 60′.

Y la segunda, que acabó en gol (1-1), no fue ni ocasión (64′). Centro inocente, aunque con rosca, de Kevin, fallo de Keylor, que no tapó portería, y gol. El City empezaba a respirar en el tercer gol del belga en la temporada europea.

Sin mucho que discutir, el City pegó por segunda vez en el 71′. Falta que parecía para DB, que botó al final Mahrez… Paredes se abre en la barrera, y gol del City. El Manchester remontaba con juego… pero con dos fallos tontos del PSG.

Y ahí murió el equipo parisino. O, mejor dicho, en el 77′, con el entradón con los tacos al tobillo de Gueye a Gündogan, y roja para el africano. Una entrada de escalofrío que acabó… acabando con su equipo. De ahí al final, rezar para el 1-2 y ver si hay remontada en Mánchester.

Un tiempo para cada equipo, pero esos dos fallos del PSG no hay petrodólares que los sostengan.

