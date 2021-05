El cobre es la mejor noticia que podrían tener las arcas fiscales de Chile, en medio de la presión para aumentar el gasto y dar cumplimiento a las demandas sociales tras la grave crisis económica.

En su (super) ciclo alcista, el metal rojo ha ido derribando varias marcas y ahora otra más: superar los US$ 10.000 por tonelada, una barrera que no había cruzado en en diez años y que lo deja cada vez más cerca de la marca histórica de US$ 10.190.

La tonelada llegó a un máximo intradía de US$ 10.040, pero luego fue perdiendo fuerza. De acuerdo a Cochilco, la tonelada cerró en US$ 9.991,50, equivalente a US$ 4,532 por libra, esto es un alza de 0,31% en relación al cierre de ayer.

Los altos precios están amparados en las expectativas en torno a la recuperación de la economía mundial tras el traumático 2020. Ese crecimiento lo lideran fundamentalmente EEUU, la mayor economía el mundo y China, mayor comprador de cobre del planeta y principal socio comercial de Chile.

“Los fundamentos alcistas para el metal rojo se mantienen sólidos, especialmente por la reactivación económica mundial, especialmente en China, además de favorables proyecciones de demanda por las energías limpias y renovables, mientras que las políticas ultra expansivas en el mundo también apoyan perspectivas de una mayor recuperación”, dijo Ricardo Bustamante, Jefe de Estudios Trading de Capitaria.

A esto se suma la baja que han mostrado en 12 meses los inventarios de cobre.

Los expertos creen que el precio no se detendrá en estos niveles. Goldman Sachs ya lo calificó como el “nuevo petróleo”, mientras que Bank of América proyectó que incluso podría llegar a los US$ 9.

“Hay muchas fuerzas macro alineadas que juntas impulsan (al alza) a todo el sector de materias primas”, dijo la analista de ING Wenyu Yao, según consignó Reuters.

Goldmans Sachs bautizó al cobre como el “nuevo petróleo”.

“Los inversionistas se centran cada vez más en la reapertura y la recuperación, y especialmente las perspectivas económicas de Estados Unidos están mejorando”, agregó.

Tasas

El mercado sigue muy de cerca, también, las señales sobre la trayectoria de la política monetaria de los principales mercados del mundo.

/