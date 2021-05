Bajo la consigna #LaUltimaCena, locales del sector gastronómico de la capital se plegaron a una manifestación para visibilizar la situación que viven las pequeñas y medianas empresas del rubro, golpeadas por las restricciones de movilidad y el confinamiento en pandemia.

Las Lanzas de Ñuñoa y Espacio 93 en Recoleta son algunas de esas voces que claman la reapertura de sus locales y piden la ayuda estatal suficiente, con carteles y manteles negros, para evitar que el 40% de los locales cierre definitivamente.

“Adherimos a la movilización realizada hoy por distintas agrupaciones de restaurantes a lo largo del país y solidarizamos con el drama que vive un gran número de empresarios y trabajadores del rubro que llevan mucho tiempo sin poder funcionar y prácticamente sin ingresos, lo cual los tiene en una situación extrema, próxima a la quiebra”, manifestaron desde la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) en una declaración pública.

Desde Achiga argumentan que “no sólo está en riesgo una actividad económica que da empleo a cientos de miles de familias y que ofrece oportunidades de progreso a muchos chilenos, sino que también está en claro peligro una parte importante del patrimonio del país, de nuestra cultura e identidad. Se trata de un valor intangible e inconmensurable, que una vez que se pierde, no se vuelve a recuperar. Así ha ocurrido ya con varios locales gastronómicos de larga tradición, que tuvieron que cerrar de forma definitiva”.

En este escenario, la asociación planteó su solicitud al Gobierno, en dos principales temas: “Primero, que se nos permita funcionar y volver a abrir a lo largo de Chile y que se cumpla con el propio compromiso del gobierno de que las cuarentenas no durarían más de 1 mes”.

Piden que esa apertura se adopte según las distintas realidades de cada zona del país, “ya que hay muchos restaurantes que pudiendo abrir en terraza, porque cuentan con una, no pueden hacerlo porque las condiciones climáticas no lo permiten, como ocurre en muchas comunas del sur del país. O locales que no lo pueden hacer, porque no tienen terraza, pero que cuentan con todos los protocolos y medidas sanitarias para funcionar con un aforo limitado en su interior”.

Además, solicitan al Gobierno que “inyecte de manera urgente ayudas directas al corazón de las empresas gastronómicas, en su mayoría pymes, de manera que tengan liquidez mientras no pueden funcionar con normalidad.”

Cabe mencionar que, mientras se registraron largas filas para acceder a las tiendas del Costanera Center este lunes, el cual según la seremi de Salud “cumple con el aforo dispuesto”, en Ñuñoa el restaurante Las Lanzas recibió un parte porque había gente que estaba tomando alcohol sin estar comiendo. Y también porque el repartidor motorizado tenía su moto donde no le pareció a la policía.

Las 7 medidas presentadas por Achiga

El rubro volvió a solicitar al Ejecutivo que acoja las 7 medidas que Achiga presentó hace meses atrás y que consisten en: la suspensión o subsidio para pago de imposiciones; suspensión de pago de patentes y permisos municipales, que ya han sido pagados por un año, cuando no ha podido funcionar con normalidad; subsidio para gastos de arrendamiento, implementación de protocolos y gastos en general.

También piden que instrumentos entregados por Corfo y/o Sercotec operen con más recursos y alcance; suspensión de pagos de IVA a pagar en 24 meses; del periodo de gracia para créditos Fogape covid-19 y créditos ajustados al sector, ya que se están pagando créditos cuando existen zonas del país que no han podido funcionar; y, programa de apoyo real de retención del empleo, que llegue a más empresas y de forma fácil.

Por último, dicen lamentar “que el Congreso haya aprobado la ley que establece como feriado irrenunciable los dos días de las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo, ya que además de la cuarentena total que se está aplicando los fines de semana en distintas zonas del país, en esos dos días, los restaurantes ni siquiera podrán funcionar con delivery, agravando aún más la precaria situación del rubro”.

“A esto se suma que por segundo año consecutivo, muchos restaurantes se deberán mantener cerrados de manera presencial durante el Día de la Madre, que es la fecha más importante para el sector en términos de demanda. Esto es otra muestra de la total desconexión y falta de empatía que exhibe la clase política respecto de las necesidades de la ciudadanía”, zanjaron.

/