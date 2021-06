El mercado inmobiliario está tan caliente que algunos propietarios tienen miedo de vender.

En tiempos más normales, los que adquirían una vivienda por primera vez se mudaban a una casa para empezar. A medida que sus familias crecían, se cambiaban a casas más grandes. Eventualmente, los jubilados y los que quedaban con “el nido vacío” vendían sus casas grandes para reducirlas o reubicarse.

Ahora, los altos precios récord están interrumpiendo la rotación habitual. Muchos propietarios podrían vender sus casas por grandes ganancias, pero después tendrían que encontrar un nuevo lugar para vivir. Muchos no están dispuestos a competir en este mercado inmobiliario en frenesí, donde podrían verse sometidos a las feroces y costosas guerras de ofertas que se han convertido en algo común en los Estados Unidos.

“Es difícil mejorar de hogar”, dijo Thad Wong, cofundador de la corredora @properties con sede en Chicago. “Incluso con tarifas bajas y la apreciación de su hogar, no pueden encontrar algo mejor que en lo que viven en este momento”, afirmó sobre los posibles vendedores.

El miedo a no encontrar una nueva casa es la razón más reciente por la que los propietarios permanecen en sus hogares más tiempo que en el pasado. Muchos baby boomers están optando por retrasar la jubilación o envejecer en su casa. Y ahora, a algunas familias jóvenes que quieren cambiar de vivienda les preocupa que puedan ser excluidas por precio de sus vecindarios.

Brad y Jami Pettiford, por ejemplo, compraron su primera casa en octubre de 2015 en Grosse Pointe Woods, Michigan, por US$162.000. Desde entonces han tenido un segundo hijo y quieren más espacio. Pero las casas cercanas en su lista de deseos cuestan más de US$ 500.000.

“Te hace detenerte y pensar, ¿realmente vale la pena?” afirmo Pettiford. “Es como que, realmente amo esta área, pero naturalmente estamos fuera de precio”.

Con tantos propietarios que se quedan, el inventario de viviendas en Estados Unidos rara vez ha sido más ajustado. El número de viviendas existentes en el mercado a finales de abril se redujo un 20,5% respecto del año anterior, y el número de viviendas en venta cayó a mínimos históricos a principios de este año.

Esa escasez ha ayudado a elevar los precios de las viviendas a máximos históricos y ha comenzado a desacelerar el ritmo de las ventas. La limitada oferta es una gran razón por la que muchos economistas esperan que los precios de las viviendas sigan aumentando, lo que hace que la propiedad de una vivienda sea prohibitivamente cara para muchos compradores.

Parte del dilema de ser propietario es el momento de las transacciones dobles. Muchas familias necesitan vender su casa actual antes de poder comprar una nueva. En un mercado menos calentado, los compradores pueden hacer una oferta por una casa que depende de la venta de su casa actual. Pero los vendedores de hoy suelen recibir múltiples ofertas, y es poco probable que se acepten aquellos con cláusulas de contingencia, dicen los agentes.

Algunos vendedores negocian acuerdos de devolución, para que puedan quedarse en su casa durante un mes, o más después, de vender mientras buscan casa. Otros se mudan con la familia o encuentran un alquiler a corto plazo.

“A veces, eso resulta contraproducente y las personas terminan viviendo con familiares por mucho más tiempo de lo que pensaban”, dijo Meredith Hansen, directora de operaciones de Keller Williams Greater Seattle. “No creo que realmente podamos aliviar la escasez hasta que la gente sienta que puede vender su casa y mudarse”.

La escasez de oferta es especialmente aguda en puntos de precios más bajos. El inventario de casas existentes en el mercado con un precio de entre US$ 100.000 y US$ 250.000 se cayó más del 30% en abril con respecto al año anterior, dijo NAR, mientras que la oferta de casas en venta por encima de US$ 500,000 aumentó.

Lexi y Brendan McDonald, que tienen cuatro hijos, compraron una casa de cuatro habitaciones cerca de Boise, Idaho, en 2019 por unos US$ 235.000, afirmó McDonald.

“Pensamos, ‘Oh, los niños pueden compartir una habitación y las niñas pueden compartir una habitación, y luego tendremos un dormitorio adicional que podemos usar como oficina’”, afirmó McDonald.

Sus hijos ya no duermen bien en habitaciones compartidas, dijo McDonald, y la familia quiere mudarse a una casa más grande. Pero, dice que las casas de cinco habitaciones en su área cuestan al menos US$ 400.000.

El área metropolitana de Boise registró el crecimiento más rápido del precio de la vivienda en el país (Estados Unidos) en el primer trimestre, un 28,2% más que el año anterior, según una clasificación de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de las 100 áreas metropolitanas más grandes del país.

“Nuestra casa vale probablemente alrededor de US$ 330.000 o US$ 340.000 en este momento, lo cual es fantástico, pero no podíamos permitirnos mudarnos a ningún lado”, sentenció McDonald. Están considerando mudarse a Texas.

Catherine y Blake Winslow pudieron hacer que la compra para mudarse a una mejor funcionara. Pusieron en venta su casa inicial al norte de Salt Lake City, que habían comprado en 2013, e incluyeron un arriendo de 60 días como condición para mantenerse ahí mientras vendían. Luego comenzaron a comprar de manera agresiva, recorriendo docenas de hogares.

Perdieron dos veces ante postores más altos. “Todos nuestros familiares y amigos decían: ‘Puedes vender, pero ¿a dónde irás?’ Y empezamos a sentir que tenían razón”, afirmó Winslow. Buscaron alquileres a corto plazo en caso de que no pudieran encontrar una casa dentro del plazo de 60 días.

Terminaron recibiendo una oferta aceptada en una lista de venta por propietario y se mudaron en abril.

“Nos sentimos increíblemente afortunados”, sentenció.

