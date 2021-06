Cada día nos sorprende más, qué en el tema previsional, se van sabiendo hechos preocupantes con discursos y frases para el bronce y muchas de ellas quisieran borrarlas, porque hoy no les conviene que se les recuerde y fueron slogan y caballitos de batallas para obviamente obtener réditos políticos en tiempos de campañas.

“Las personas son dueñas de sus silencios y esclavos de sus palabras”, que frase más contingente y que hoy toma relevancia al momento de recordarles que lo que dijeron ayer hoy se les vuelve en contra y tratan de borrarlas o cuando se contradicen, y de ello los políticos tienen experiencia.

Dicho lo anterior, hoy existe una preocupación con fundamento, cuando candidatos a la presidencia, han manifestado querer hacer una “expropiación” a los ahorros previsionales, también, varios senadores, entre ellos la presidenta de la cámara alta, enviaron una carta al congreso, donde manifiestan, su deseo de “nacionalizar” los ahorros de los trabajadores, en otras palabras incautar, por decirlo suave, o mejor dicho tomar cada “alcancía” que todos, peso a peso , año a año, hemos juntado para nuestra vejez, y decidir cómo utilizarla, como si fuéramos niños y perdimos el juego.

Cómo las palabras que se dicen son utilizadas de acuerdo a la conveniencia de cada una de las personas, sobre todo en candidatos populistas, de toda índole, con una liviandad digna de jóvenes jugando con el destino de muchos. Al parecer hoy son “buenas las AFPs”, ayer no lo eran tanto, hoy se retractan y esconden la palabra temerosa de “expropiación”, hoy les parece un “error desmantelar el sistema de AFP”, ¿será porque el retiro del 10%, ya no les sirve tanto?, ¿temen que si las personas retirarán el 100% de sus ahorros, no tendrían ese “baul con tremendo botín” como un pirata dispuesto a robar el tesoro más apreciado y despojar de sus riquezas a los nativos de esas tierras conquistadas?.

En nuestro país, donde la desconfianza abunda y el populismo también, sin tomar en cuenta que vivimos la peor pandemia de los últimos 100 años, las ideas afloran, el temor, el miedo se apodera de la clase media, que es la más perjudicada, cuando se está pronto a pensionarse y existen el terror de sólo pensar que quieren quitarnos nuestro ahorros para la vejez, o vemos como candidatos que incitan a destruir todo, hoy se visten de ovejas y cambian de idea porque ya no le sirve, porque las personas están cansadas de ser utilizadas electoralmente.

Todas las personas cometen errores, pero solo los inteligentes aprenden para no volver a repetirlos en el presente, y donde desconocemos que nos depara el futuro cuando llega la dura vejez y sólo queremos tener la tranquilidad de una pensión para toda la vida.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com