La pandemia continúa y no nos da tregua, a pesar de cuarentenas parciales y luego de hacerla más extensiva a toda la región metropolitana, las ayudas y bonos están llegando tanto a quienes se han visto mermados sus ingresos como a algunas pymes, creo que nuevamente se ha olvidado a nuestros pensionados, que sólo recibieron por única vez, un bono de $ 100.000 y sería todo.

Actualmente, los pensionados no están siendo visibilizados, y la mayoría recibe pensiones indignas, inferiores al sueldo mínimo, y no reciben ayuda alguna ni califican para algún bono del estado. Son los grandes olvidados y no tienen por qué tener que recurrir a ver disminuidas sus pensiones al tener que retirar de su propia y paupérima pensión, para poder subsistir.

Cuando se aprobó el retiro del 10% de las rentas vitalicias, no se dijo que el pensionado tendría su pensión disminuida con el 10%, de por vida, es decir pagaría ese costo hasta el resto de su vida, por las malas políticas públicas y las leyes mal hechas por legisladores, que por premuras de elecciones, ni menos leen lo que firman y tampoco tienen los conocimientos para implementarlas y que fueron aprobadas, desconocen el perjuicio que lo pagaría sólo el pensionado.

Cuando se gasta millones de pesos en elecciones que no atraen a las personas, cuando se les invita a participar, en medio de la pandemia, con los contagios más altos, es no pensar en que a la mayoría de las personas sólo les interesa tener salud, trabajo, no contagiarse, tener un ingreso, y que los pensionados tengan una ayuda que necesitan urgentemente y que esta no llega, como tampoco una reforma previsional que sigue durmiendo el sueño eterno.

Es imperativo que los pensionados reciban un bono por 3 meses y de un valor al menos de un sueldo mínimo, basta de mezquindades para quienes han dado años de esfuerzo y trabajo, para este grupo de adultos mayores pensionados que merecen una ayuda hoy y no seguir asumiendo solos, el costo de esta pandemia que les quita la salud, la vida y las pensiones.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com