La cantante y fundadora de Rare Beauty, Selena Gómez, celebró su cumpleaños 31 junto a los artistas más top de la farándula internacional.

A través de su cuenta en Instagram, publicó algunas fotos en las que aparece posando con un espectacular vestido rojo con flores. Algunas de los invitadas a su increíble fiesta de cumpleaños han sido Paris Hilton, Christina Aguilera y Karol G.

De acuerdo a portales de farándula y stories de Instagram, se pudo observar que hubo mucho baile, tortas de cumpleaños épicas y atuendos de lujo.

Por su parte, Selena Gómez para este cumpleaños utilizó un minivestido rojo de la colección de primavera-verano de 2023, de la firma Bottega Veneta.

Su invitada más especial

Igualmente, sin duda, Karol G y Selena Gómez hicieron arder las redes, por lo que los seguidores de ambas aprovecharon para pedir una colaboración entre las artistas.

Asimismo, vale recordar que Karol G ha manifestado en varias ocasiones ser admiradora de Selena, en el post de cumpleaños de su amiga bromeó con un comentario. “Un Selenator más y no recuerdo nada”.

Finalmente, con respecto a su regalo, Selena agregó que las personas que deseen darle un regalo por su cumpleaños, lo hicieran con una donación para su fundación.

“Gracias a Ustedes hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida. La gente me sigue preguntando qué quiero para mi cumpleaños, y yo le digo a todos lo mismo por favor, no me des nada pero si quieres hacer algo por mi cumpleaños, por favor dona al Fondo de Impacto Rare. Si tienes los medios, considera donar para ayudarnos a marcar la diferencia”.