Que las pensiones son miserables, que duda cabe, sin embargo, tampoco podemos ser tan ingenuos en que el gobierno está “sin poder dormir”, para mejorar las pensiones a los adultos mayores, cuando ya sabemos que nunca ha sido prioridad, y por el contrario, negaban la sal y el agua a gobiernos anteriores sobre el tema previsional.

Decir “la verdad” es algo que toda persona siempre debe tener presente, y cuando esta se pierde, cuando se omite descaradamente, sin siquiera arrugarse, es no hacerse cargo de la realidad, y quien osa olvidar esa palabra, y la cambia para decir “mentiras”, pierde toda credibilidad, y es como una taza rota, por mucho que se intente repararla, nunca queda como antes.

Dicho lo anterior, el país está en un “stan by” profundo, donde la corrupción se ha instalado como nunca, donde las instituciones no funcionan o lo hacen a medias, donde se quiere tapar todo y sucede lo contrario, cada día puede ser peor, cuando se llega al gobierno tirando piedras, no esperarán que les respondan con rosas.

En la vida, nada es gratis, y la madurez llega en el momento preciso y nunca antes, cuando no hay justicia y castigo, tarde o temprano llegará la justicia divina, esa que se puede llamar “karma”, o de otra forma, pero la verdad siempre se impone. La amistad es algo apreciado, pero cuando se convierte en negar hechos de corrupción y más, se convierte en un lastre que afecta a todos.

Presionar con una reforma previsional, haciéndose los afectados por los pensionados con bajas pensiones, es utilizarlos una vez más, tratando de esconder el desfalco descarado que nunca se ha visto en gobierno alguno, y del cual estos jóvenes nos han demostrado que el estudio no es su fuerte, pero el llevarse a manos llenas nuestros impuestos, y poner cara de no saber nada, ya simplemente pasará a la historia del peor robo del siglo, en un gobierno de aprendices de pendejos que solo saben tirar las manos y llenar sus bolsillos.

Se dice que las personas no pueden esperar para mejorar las pensiones, que no se puede comparar los robos de los casos convenios con no sentarse a la mesa y discutir el tema, sin embargo, no se puede hacer como que nada ocurre, los delitos se pagan con cárcel, se dice caiga quien caiga, pero la realidad es que no pasa nada, si aún no se tiene claridad de quienes quemaron las estaciones de metro, iglesias, saqueos a supermercados y más.

Cuando hubieron incendios el ministro dijo que era culpa de los conejos, cuando se roban los computadores el ministro a cargo dice que era el cuento del tío, cuando existen problemas de inundaciones obligan a ministros a embarrarse para parecer conmovidos con los damnificados, cuando se gobernará con alturas de miras, con verdad y no con amiguismo, que sólo destruyen la credibilidad y la confianza.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.con