Todos sabemos que en algún momento la “enfermedad de la juventud”, se cura con él tiempo, de eso no hay duda, sin embargo, en esa primera etapa es donde vamos construyendo nuestro futuro, y lo sembrado en esos años jóvenes, será lo que cosecharemos cuando llegue la vejez.

Por otra parte, las tablas de mortalidad, son un factor muy relevante para el cálculo de las pensiones, influye los años de cotizaciones, el sueldo o remuneración, también la rentabilidad y las expectativas de vida tanto para los hombres como para las mujeres.

En el caso de los hombres, al pensionarse a los 65 años de edad, se estima que pudiesen vivir hasta los 110 años, sin embargo, como promedio de edad este no es más allá de los 86 años. En las mujeres, se pensionan a los 60 años de edad y se estima que también pudieran vivir hasta los 110 años con un promedio de vida de 92 años, en la realidad no es tan así.

Dicho lo anterior, en nuestro país, es un número muy pequeño o marginal, de personas que llegan realmente a los 110 años, por lo tanto, no representa a la mayoría de adultos mayores o pensionados, por lo mismo, tenemos que sincerar el cálculo real y efectivo de las esperanzas de vida.

Cabe señalar que las mujeres en nuestro pais, se pensionan 5 años antes que los hombres, pero también cotizan menos años, reciben una remuneración inferior, y la maternidad es un factor que incide en la menor contratación por parte de los empleadores, y ello significa períodos de cesantía, y además se calculan que viven más que los hombres, por lo mismo, la brecha en montos de pensión sigue siendo muy significativa.

Mientras no se modifiquen los parámetros de expectativas de vida, mientras no se cambie la mentalidad al contratar un hombre y/o una mujer por sus capacidades y no por su edad o sexo sino exclusivamente por sus méritos, seguiremos aumentando estas diferencias al momento de recibir la pensión qué con igual ahorro, ésta es inferior por el solo hecho de nacer mujer.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

