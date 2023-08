Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, que postulaba para Presidente de Ecuador y que fue asesinado este miércoles, al ser consultada sobre quiénes podrían estar detrás del magnicidio recordó que el correísmo tiene nexos con bandas narcodelictivas y que la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, que fue denunciada por Villavicencio dentro de la trama de Alex Saab, también amenazó a su esposo.

La esposa de Villavicencio fue entrevistada en BLU Radio de Colombia la mañana de este 11 de agosto. El periodista recordó que Villavicencio denunció actos de corrupción de varios políticos poderosos, incluyendo al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa: “De todos esos enemigos, quiénes sienten que están detrás”, preguntó a Sarauz. Ella contestó: “Yo lo voy a decir de forma muy clara: el correísmo. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país. Bandas que se han tomado provincias enteras, bandas narcodelictivas”.

También Sarauz agregó que Villavicencio no solo investigó a políticos ecuatorianos sino de la región: “Fernando no solo le declaró la guerra a políticos corruptos de este país (Ecuador). También tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer”. La esposa del político recordó los cruces que Villavicencio y Córdoba tuvieron en la red social X, cuando este denunció la trama que involucraba al presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro y que vinculaba a Córdoba: “Pueden revisar los tuits anteriores, hace un par de años tuvieron roces muy fuertes”.

La viuda de Villavicencio también reiteró: “No estoy diciendo que ella fue parte de esto, pero fue una de las personas que Fernando denunció por corrupción y ella lo amenazó”. Además, Sarauz dijo que las investigaciones deberán encontrar a los culpables: “Mi esposo está muerto y los culpables, los autores intelectuales, tienen que aparecer”. En la entrevista, la mujer también dijo que, por el nivel de riesgo de su esposo, recordaba los símiles con el candidato colombiano Carlos Galán, que también fue asesinado en campaña.

“(Fernando) tuvo roces con un miembro de los Latin Kings que representaba en la Asamblea Nacional (se refiere a Ronny Aleaga, ex legislador por el partido de Correa). Tuvo roces con un señor de apellido Jordan (se refiere a Xavier Jordan) que recide en Miami también involucrado en corrupción… y narcotráfico”, dijo Sarauz.

Aunque Sarauz reconoció las debilidades del gobierno de Ecuador dijo: “No se me pasa por mi cabeza pensar que el gobierno de Guillermo Lasso es asesino”. Sin embargo exigió que las autoridades nacionales deben responder por el asesinato de su esposo: “La seguridad falló”.

Noticias Caracol de Colombia anunció que en la explotación de los teléfonos decomisados a los sospechosos del crimen, que ahora están en prisión preventiva, tenían llamadas que involucran a políticos ecuatorianos. Sarauz dijo que no le sorprende porque el crimen organizado ha infestado a Ecuador y reconoció no saber quiénes son los políticos que se habrían contactado con los sicarios.

Los cuestionamientos a la seguridad de Fernando Villavicencio no han parado. Verónica Sarauz se refirió al magnicidio de su esposo y cuestionó el incumplimiento de los estándares de seguridad para una persona que tenía un perfil de riesgo del 97 %. Sarauz que estaba fuera del país cuando sucedió el crimen y regresó la tarde del 10 de agosto a Ecuador. Ella y sus hijos salieron del Ecuador porque la Policía solo cuidaba a Villavicencio y no a sus familiares.

“Mi esposo tenía un informe del 97 % de riesgo contra su vida. Fernando andaba en un chaleco antibalas y un auto blindado”, dijo Sarauz en la cadena NTN24. La mujer dijo no entender por qué en los últimos la escolta policial que acompañaba a Villavicencio dejó que este no usara el chaleco y el auto blindado: “Tengo que ver el cuerpo de mi esposo, tengo que saber qué pasó, qué falló en la seguridad”, dijo Sarauz, que atendió a la entrevista desde el aeropuerto de Panamá, donde su vuelo realizó una escala antes de regresar a Quito.

En el video del momento exacto del crimen, se observa cómo Villavicencio sale del recinto donde se celebraba su mitin político por la puerta principal, su seguridad lo deja subir a una camioneta y apenas está dentro inician los disparos. En el video incluso aparece uno de los sicarios que dispara de frente al vehículo. Otro gatillero habría disparado por el lateral izquierdo que estaba descubierto. Villavicencio recibió tres disparos y aunque fue trasladado a un hospital privado a una cuadra de donde sucedió el sicariato, el político llegó con una condición crítica fulminante, según consta en los reportes médicos, y no sobrevivió.

Sarauz dijo no entender “por qué un sicario se acerca tanto al círculo de seguridad de mi esposo y logra matarlo”.

Patricio Carrillo, ex ministro de gobierno y actual candidato a legislador por Construye 25, el partido que impulsaba a Villavicencio, escribió en su cuenta de X que la Policía también deberá ser transparente en las investigaciones y explicar por qué las motos de los sicarios no fueron detectadas por el primer anillo de seguridad de Villavicencio, por qué no hubo policías velados de inteligencia en el mitín y por qué la cápsula (vehículo) no estaba blindada.

El comandante de Policía, Fausto Salinas, informó que Fernando Villavicencio contaba con tres cercos de seguridad: uno interno conformado por el equipo de seguridad inmediata compuesto por cinco policías; un cerco intermedio de reacción integrado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y dos patrulleros que conformaban el cerco externo.

Para investigar el magnicidio, el presidente Guillermo Lasso anunció que una delegación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) llegará al país para apoyar a la policía en el proceso. Sarauz dijo estar de acuerdo con la participación de los agentes extranjeros: “Este es un crimen político. Mataron al candidato a la Presidencia de la República que estaba ya en segunda vuelta y él era el futuro presidente del Ecuador”.

Sarauz publicó en su cuenta de X que a su esposo “lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes”. En la entrevista con la cadena colombiana, la mujer responsabilizó a los gobiernos de la región por la ola de violencia que vive el Ecuador: “Los narcotraficantes han hecho de nuestro país un semillero de delincuencia organizada, se han tomado varias provincias del Ecuador y sí, los presidentes de los países vecinos también tienen su cuota de responsabilidad de todo lo que ha pasado en nuestro país porque se han hecho los de la vista gorda. Ellos con tal de que dejen de delinquir en sus países no le importa que venga a nuestro país seguir reclutando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que sean parte de su ejército delincuencial”.

Las encuestas colocaban a Fernando Villavicencio entre el cuarto y quinto puesto, aunque esta semana circularon resultados de una encuestadora que lo situaba en el segundo lugar, después de la candidata del movimiento de Rafael Correa. Durante la campaña electoral, Villavicencio recibió amenazas del grupo de delincuencia organizada Los Choneros y de su líder alias Fito.

Este viernes, en el Centro de Exposiciones de Quito, en el norte de la ciudad se instaló una capilla ardiente para que los simpatizantes del político puedan asistir a un homenaje póstumo. Sarauz también dijo que luego de la capilla ardiente será el sepelio de Villavicencio. Hasta el 12 de agosto, Ecuador se mantiene en duelo nacional, según decretó el presidente Lasso. Hasta el sábado, las banderas de los edificios de todo el país permanecerán a media asta.

Mientras tanto, Construye 25 anunció que guardará el luto antes de elegir quién reemplazará al candidato. Según la norma electoral, el movimiento puede sustituir al candidato, pero las boletas electorales que ya fueron impresas continuarán con la foto y nombre de Villavicencio.

