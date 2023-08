En un partido muy bueno, Coquimbo Unido y Colo Colo terminaron empatando 2 a 2 en un compromiso que tuvo un nivel de juego muy dinámico y entretenido. Los albos dejan puntos importantes en su pelea por el título.

Cuando se habla de que todos los paetidos que quedan son finales para los equipos que están peleando el titulo, si bien suena a cliché, lo cierto es que algo de verdad hay, porque está tan peleada la parte alba de la tabal, que cualquier equipo inmerso en la lucha que deje puntos en el camino va perdiendo terreno en lograr finalmente el ansiado título. Por eso, es que este resultado de Colo Colo es malo si se mide desde ese prisma, porque el empate 2 a 2 ante Coquimbo como visita, le significa rersignar dos unidades que pueden ser fundamentales en el tramo final del torneo. Pero, por otro lado, el empate se puede tomar comio un punto sumado, considerando que los albos lograron el empate en la parte final del partido y que el rival mostró un muy alto nivel de juego.

COLO COLO COMENZÓ CON TODO

El encuentro arrancó de manera auspiciosa para el Cacique, aunque con un giro casi fortuito. Fue en el minuto 3 cuando un preciso centro lanzado por Leonardo Gil encontró al defensa coquimbano Sebastián Cardozo, quien, desvió la pelota hacia su propia portería, dejando perplejo a Diego Sánchez y sorprendiendo a propios y extraños y marcando un autogoal que significó el 1 a 0 tempranero para Colo Colo.

Sin embargo, la ventaja no perduraría en el marcador. En un error defensivo por parte del equipo albo, un centro proveniente desde la banda izquierda fue hábilmente pivotado por Rodrigo Holgado, quien con un esfuerzo notorio logró alcanzar el esférico antes que saliera de la cancha0. Aunque la atención de los defensores albos se centró en él, no ocurrió lo mismo con Salvador Sánchez, quien se encontraba desmarcado tras el pase y ejecutó un certero disparo a la entrada del arco. Con esta jugada, Coquimbo niveló el marcador y comenzó a tomar control del ritmo del encuentro, a pesar de las oportunidades adicionales que el Cacique generó en la primera mitad, como un intento de larga distancia por parte de Carlos Palacios que hizo temblar el travesaño. Además, Diego Sánchez se lució al detener otro remate que parecía destinado a las redes. No obstante, Coquimbo siempre supo cómo mantener en vilo a la defensa alba.

COQUIMBO NO SE IBA A DEJAR PASAR POR ARRIBA

En el segundo tiempo, con Coquimbo adoptando una postura más ofensiva, un excelente centro proporcionado por Juan Cornejo encontró los pies de Luciano Cabral. El conjunto pirata tomó la delantera en el minuto 59, desatando la celebración de los más de 10 mil aficionados presentes en el estadio local.

El estratega Gustavo Quinteros recurrió a los cinco cambios disponibles en busca de revitalizar al equipo. Y su apuesta dio frutos, ya que uno de los sustitutos, Óscar Opazo, logró nivelar el marcador. El lateral recibió el balón en un costado del área y se dispuso a encarar. Su potente disparo dejó sin respuesta al arquero rival, desencadenando la euforia en las gradas.

No obstante, en términos de clasificación, este resultado no favorece al equipo albo. Esto se agrava considerando que Cobresal consiguió una victoria sobre Magallanes, acortando la brecha a ocho puntos. Aun así, el equipo de Quinteros encuentra consuelo en el hecho de que el partido pendiente contra Copiapó se disputará en septiembre.

/EMG