Otra verdadera tormenta política desató el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras afirmar que él era el jefe del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. La afirmación la hizo desde España, durante su último día de visita oficial. Las reacciones, de todas las orillas ideológicas, no dieron espera.

| “El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, fue la durísima aseveración del jefe de Estado en la mañana del viernes.

Estas palabras se dieron luego de que el líder del ente acusador colombiano cuestionara a Petro por poner en riesgo, supuestamente, la vida del fiscal delegado Daniel Hernández, cuyo nombre salió a relucir tras investigaciones periodísticas en el país.

Pasaron unos cuantos minutos para que, furioso, Francisco Barbosa se refiriera a la sentencia del primer mandatario, a quien no solo calificó de “dictador”, sino que lo cuestionó e hizo un llamado a la comunidad internacional porque se estaba violando, según dijo el fiscal, la división de poderes en Colombia.

“La declaración que hace el Presidente es un atentado contra la Constitución, la Rama Judicial y la división de poderes en Colombia”, aseveró el fiscal en diálogo con varios medios de la nación. Durante sus entrevistas, el jefe del ente imputador aseguró que el presidente colombiano se estaba extralimitando y buscaba imponer un aparente régimen dictatorial.

| “Gustavo Petro está desbordando sus capacidades y eventualmente convirtiéndose en un dictador”, señaló Barbosa a la emisora La FM.

Inclusive, anunció que próximamente se dirigiría a Washington, la capital estadounidense, para denunciar esos hechos que calificó como “inéditos”. Barbosa le recordó al presidente Petro el mecanismo por el que llegó a la Fiscalía; sin embargo, hay que recordar que él es amigo cercano al expresidente uribista Iván Duque, que motivó su llegada al ente acusador de Colombia.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, mencionó el fiscal a la revista Semana.

Las reacciones no tardaron en llegar

Bastaron unos cuantos instantes para que el país político se pronunciara a las nuevas advertencias de Gustavo Petro. De los primeros en reaccionar, y dar a entender que el presidente quería ser un “emperador”, fue su antecesor en el Gobierno, Iván Duque, quien le dejó vehementes reparos a su sucesor.

| “Ser Jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no esta supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la constitución”, aseveró el exmandatario, que gobernó a Colombia entre el 2018 y el 2022.

Varios pasados fiscales de la nación colombiana, inclusive, tildaron de “burrada” la advertencia del jefe de Estado. Por ejemplo, la también excandidata presidencial Viviane Morales aseguró que Petro estaba violando el artículo 21 de la carta magna del país en el que se habla de las potestades del fiscal general.

| “Yo pienso que como a él le gustan tanto las manifestaciones sociales, el país debe mostrar su respaldo”, dijo Morales a la radio.

Es más, los mismos aliados del mandatario cuestionaron sus palabras. La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, escribió en un trino cargado de emoticones de sorpresa: “¿Y la separación de poderes?”, se preguntó la congresista.

Otro de los escuderos del jefe de Estado tampoco le perdonó al presidente sus controversiales afirmaciones. Se trata del abogado Miguel Ángel del Río, que es muy cercano al Pacto Histórico, y le recordó al presidente Petro que quien dirige a la Fiscalía no es su subordinado.

| “El principio de separación de poderes hace parte de la estructura de la organización estatal. El Presidente es la máxima autoridad sólo de una de sus ramas. La preponderancia presidencialista (Lambert) del derecho público en Colombia no lo convierte en jefe de las otras”, aseveró el litigante.

Pese a los múltiples cuestionamientos que, como los anteriores siguen inundando las redes sociales, Gustavo Petro se mantuvo férreo en su posición.

/psg