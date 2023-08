Una cirugía mayor es la que realizó el gobierno de Gabriel Boric en el Ministerio de Minería. A la salida de la titular de la cartera, Marcela Hernando -quien será reemplazada por la exministra, Aurora Williams-, se suman dos movimientos adicionales. Se trata del subsecretario Willy Kracht, en cuyo cargo asumirá la abogada Suina Chahuán, quien hasta este miércoles era la jefa de gabinete del ministro de Economía, Nicolás Grau; y la del vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Jaime Pérez de Arce.

El desenlace de estos últimas autoridades se convierte en el corolario de un profundo conflicto desatado entre las dos autoridades de Minería, en el marco de la histórica crisis financiera en la que está envuelta la minera estatal chilena y su rol en la estrategia nacional del litio.

El enfrentamiento entre Kracht y Pérez de Arce se relaciona con uno de los planes claves para el futuro de la compañía: la renovación de la Fundición Hernán Videla Lira, ubicada en la localidad de Paipote, en la ciudad de Copiapó, región de Atacama.

El plan presentado inicialmente por Pérez de Arce involucraba inversiones por US$1.100 millones, y estimaba su rentabilidad en US$389 millones. Sin embargo, la Comisión Chilena del Cobre -ente fiscalizador de Codelco y Enami- advirtió errores en ese cálculo, estimando en cambio pérdidas por US$137 millones. Ello llevó a que el proyecto fuera sometido a una revisión externa, aplazando así las decisiones con la intención de no incrementar los elevados niveles de endeudamiento de la estatal.

Los roces entre Pérez de Arce y Kracht incluso escalaron a instancias políticas. El exfiscal de la minera estatal, Marcelo Rocha -militante de Convergencia Social- presentó una denuncia ante el tribunal supremo de la colectividad en contra del ingeniero civil químico, acusándolo de “conspirar contra una autoridad” elegida por Boric, criticando su posición en la estrategia nacional del litio. “No estoy disponible para quedar en la historia de la minería chilena como parte de la generación que terminó entregándoles a los privados, en desmedro de las empresas del Estado”, acusó Rocha en su carta de renuncia, en la que apuntó a Kracht.

Más allá de eso, Pérez de Arce refutó las críticas levantadas en contra de la iniciativa con que busca modernizar la fundición de Paipote. “No es efectivo que el proyecto tenga una rentabilidad negativa evaluada, porque lo ven desde el punto de vista privado”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Enami al Diario de Atacama, el pasado 20 de julio.

En esa entrevista, el máximo ejecutivo de la minera estatal chilena fundamentó su posición afirmando que “los proyectos de inversión pública y el proceso de aprobación de las inversiones de la Enami tienen que hacer la evaluación de impacto social y ese es uno de los estudios que falta”.

Pérez de Arce lleva años insistiendo en la necesidad de avanzar en la modernización de la planta para llevarla a una de alto nivel.

Sin embargo, para Kracht el proyecto no resulta rentable. “Aquí no hay ningún ánimo de dilatar el proyecto, sino que lo que nos interesa, y eso fue parte de la discusión en el directorio, es identificar pronto si es que este proyecto no es lo suficientemente atractivo en términos económicos”, dijo el saliente subsecretario, en una entrevista a inicios de julio a El Mercurio.

Un dirigente sindical en la Enami

Si bien la salida de Kracht fue oficializada a los pocos minutos del cambio de gabinete que lideró el Presidente Gabriel Boric en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, desde primera hora circulaban versiones que apuntaban a que que los movimientos en el Ministerio de Minería tendrían su correlato en la Enami. Sin embargo, la confirmación de la salida de Pérez de Arce se produjo casi cinco horas más tarde.

En un escueto comunicado de prensa, el Ministerio de Minería informó la designación de Iván Mlynarz Puig en la vicepresidencia de la Enami. “El ministerio agradece la labor que realizó hasta hoy Jaime Pérez de Arce, quien asumió el cargo en abril de 2022″, señaló la cartera que desde ahora lidera Aurora Williams.

Mlynarz es geólogo de la Universidad de Chile y cuenta con 18 años de experiencia en el sector minero. Exdirigente estudiantil, fue dos veces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). Si bien en sus inicios era dirigente del Partido Comunista, ha tenido distintas tiendas políticas a su haber. De hecho, tuvo un paso por el PRO, apoyando la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami, y en 2012 fue la carta de ese partido para la alcaldía de La Florida.

Mlynarz también tiene trayectoria en el mundo sindical: es socio fundador del Sindicato de Supervisores de Anglo American Chile y también de la Federación de Supervisores de la Minería Privada de Chile, del cual era hasta hoy su director de Estudios.

Los desafíos

Entre los desafíos que enfrentarán Williams, Chahuán y Mlynarz está, precisamente, definir el futuro para la Enami y su fundición ubicada en Paipote.

El académico de la facultad de Ingeniería, Gustavo Lagos, si bien valoró la figura de la saliente ministra Hernado, los desafíos que enfrentó “eran difíciles de manejar”, por lo que lamentó su salida desde el punto de vista personal. Sin embargo, planteó que la nueva secretaria de Estado debe abocarse a su rol de presidenta del directorio de la estatal.

“La ministra Williams ya conoce el sector y yo creo que es una persona que puede encauzar algunos de los problemas que tenemos en forma adecuada. Y hemos estado llenos de problemas. El primero, por supuesto, es en la Enami porque es el que compete a la ministra, que es parte del directorio de Enami. Y eso tiene que ser resuelto”, comentó.

En la visión del académico, el proyecto presentado por Pérez de Arce “no era sostenible, en el sentido de construir una fundición en el mismo sitio de Paipote”, ya que, entre otros aspectos, “una nueva fundición no puede ser construida ahí por motivos ambientales fundamentalmente, y de ser construida una nueva fundición, tendría que ser cerca de la costa, ya sea en Atacama o en Antofagasta”.

Otro de los puntos que menciona Lagos es lo relativo a la licitación internacional para la explotación de salares, un proceso que se enmarca dentro de la política gubernamental sobre el litio, y que busca impulsar el ingreso de Codelco y Enami al negocio del denominado oro blanco. Para el académico, dicho proceso licitatorio “es algo importante hacerlo bien, pero no es fácil hacerlo bien, y van a tener que buscar asesorías adecuadas”.

Lagos enfatiza en que los dos últimos procesos licitatorios terminaron siendo tumbados por la Corte Suprema, el último de ellos por parte del segundo gobierno de Sebastián Piñera, por fallas en sus diseños. “Esta licitación es más compleja todavía porque involucra la participación del Estado, entonces tiene que estar muy bien pensada y el ministerio tiene que asesorarse por la gente que sabe de este tema”, remarca Lagos.

“Ellos saben quiénes son los que saben. No son cualquier consultor de cualquier parte. Es la gente que ha estado en los temas del litio en los últimos 15 a 20 años, en temas legales especialmente, pero también en temas estratégicos y productivos, y no es mucha gente”, detalla al ser consultado.

