El delantero nacional Felipe Mora continúa con su racha goleadora en la MLS y volvió a convertir en el empate 2-2 de su equipo el Portland Timbers ante el Colorado Rapids en condición de local en una fecha más del torneo norteamericano. El duelo se jugó en el estadio Providence Park.

Mora jugó prácticamente los 90 minutos siendo reemplazado en los descuentos cuando ya se había convertido en figura nuevamente de su escuadra. El gol lo anotó a los 67 minutos tres minutos después que la visita abriera el marcador mdediante Jonathan Lewis.

El ex Universidad de Chile, Audax Italiano lleva diez goles en 15 encuentros, pero eso no le ha bastado para tener una oportunidad en la selección luego de que fuera llamado para la Copa América donde no fue utilizado por el técnico Martín Lasarte.

En el próximo mes de Octubre la Roja jugará una nueva fecha triple por las clasificatorias a Catar 2022 y el delantero espera ser considerado nuevamente y demostrar que puede ser un aporte para el país.

Por Ignacio Soto Bascuñán