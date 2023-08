Como una reunión dura, franca y no exenta de momentos de tensión. Así calificaron desde Chile Vamos la cita que sostuvieron este jueves con el Presidente Gabriel Boric, donde el bloque solicitó abrir la discusión política a otros temas, como la agenda de corrupción, salud y ley antiterrorista, además de la reforma de pensiones y el pacto fiscal.

Desde el sector señalaron que se trató de un «punto de partida», donde ambas partes sinceraron sus posiciones. Por ejemplo, el conglomerado cuestionó el tono del Gobierno, el «octubrismo» e incluso planteó reparos por el nombramiento de Nicolás Cataldo como ministro de Educación, debido a sus críticas pasadas a Carabineros, señalaron quienes participaron de la cita.

Según el timonel de RN, Francisco Chahuán, fue una reunión «dura, franca, a ratos tensa, pero ciertamente era la oportunidad de plantear de cara al Presidente nuestra visión respecto a la marcha del país. Le hemos señalado claramente al Presidente que tenemos un problema de conducción, que los chilenos requieren soluciones a sus problemáticas inmediatas».

El senador Chahuán además reiteró la importancia que tiene para ellos defender la propiedad de los fondos previsionales de los chilenos y la libertad de elección en salud. A la vez que exigieron al Gobierno presentar querellas criminales en los casos de corrupción, así como presentar los antecedentes del Caso Convenios y que se avance en la agenda de probidad, con un registro de beneficiarios de recursos públicos.

De hecho, durante la cita el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, hizo una presentación sobre la agenda de probidad del Gobierno, con las iniciativas en curso, las leyes aquellas promulgadas, en trámite y las que están por ingresar.

Por otra parte, Chahuán dijo que esperan que la ley antiterrorista sea presentada a la brevedad por el Ejecutivo, algo que ocurriría la próxima semana, según les transmitieron en el encuentro.

El ministro Segpres y los secretarios de Estado sectoriales, tendrían la labor de coordinar nuevas reuniones con la oposición para abordar en detalle los temas hoy planteados.

«No me adelanta a adivinar si el Gobierno va a cambiar su rumbo o no, esperemos a ver lo que ocurrirá en las mesas de conversación, pero tengo la impresión de que si el Gobierno nos invita a conversar es porque va a ceder», apuntó el jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, quien además dijo que pidieron a La Moneda no ingresar indicaciones aún a la reforma de pensiones.

Críticas a Jarpa

El senador Chahuán además insistió en la molestia de RN con los dichos del Mandatario sobre el fundador del partido, Sergio Onofre Jarpa: «No se puede pensar en construir puentes de diálogo si el gobierno con sus declaraciones nos dinamita».

Y añadió que «creemos sin lugar a dudas que las declaraciones como las respecto de Jarpa no pueden volver a repetirse y que ha habido un esfuerzo de parte de las ministras Tohá y Vallejo en términos de reconocer el rol de Jarpa, expresidente de nuestro partido, y de Renovación Nacional».

De acuerdo a distintos personeros de Chile Vamos, el Mandatario habría dado a entender que situaciones como éstas no se volverían a repetir.

