«Los Venegas», la recordada serie de TVN que en la década de los noventa y principios de los 2000, cosechó un tremendo éxito al retratar con humor a una típica familia chilena, con el tiempo se ha convertido en un verdadero semillero de personajes políticos.

La serie –que mostraba las vivencias cotidianas del matrimonio Venegas, sus dos hijos y su suegra– comenzó a emitirse en mayo de 1989. Originalmente, se contemplaba que solo durara tres meses. Sin embargo, debido a su gran éxito, se extendió por más 22 años, emitiéndose a diario hasta junio de 2011, con más de tres mil episodios.

Tal vez la prolongada exposición en pantalla y la simpatía que generaban en la audiencia terminaron propiciando que muchos de sus personajes iniciaran una carrera política, al obtener el respaldo popular.

El primero en incursionar en esa área fue Jorge Gajardo, quien interpretaba a Guillermo Venegas, «el Pelao». En 2004, fue electo concejal de La Florida, por el Partido Socialista (PS), consiguiendo el 17,9% de los votos.

Cuatro años más tarde, en 2008, ganó la alcaldía de la comuna, imponiéndose, con el 52,2% de los votos, al representante de la UDI Gustavo Hasbún. Sin embargo, no alcanzó a completar su periodo y renunció al cargo en 2011 debido a problemas de salud.

Adriano Castillo, el «compadre Moncho», siguió los pasos de su amigo y, en 2013, se presentó como candidato a Core por la RM, aunque sin tener éxito. Poco después tuvo su revancha y, en 2016, fue elegido concejal por Quinta Normal, cargo en el que estuvo hasta 2020.

Otra que ha llegado lejos en política es Carolina Marzán, la «Paolita», que en 2018 fue electa diputada por el PPD en el distrito 6, en la Región de Valparaíso. El apoyo del electorado no fue pasajero, sino que se consolidó en 2022 cuando consiguió ser reelegida para permanecer en la Cámara de Diputados hasta 2026.

Durante su campaña, contó que una de las cosas que más le costaba era que «las personas entiendan que no me llamo Paolita, que me llamo Carolina Marzán», para que lo recordaran en la papeleta.

Aunque no es de los personajes más icónicos de la serie, la actual diputada de Maite Orsini (RD) también participó en «Los Venegas» en la década del noventa. Con solo 6 años, interpretó a Camila Venegas, la hija de la «Paolita», en su versión de niña, hasta los 9 años. De hecho, su madre, Maite Pascal, ha contado que «siempre pensé que iba a ser actriz».

La última en sumarse a la lista es Carolina Arredondo, quien este miércoles fue nombrada ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en reemplazo de Jaime de Aguirre. La actriz (independiente, cercana al PPD) también interpretó a la hija de la «Paolita» y nieta de «Los Venegas», pero en su versión de adulta.

