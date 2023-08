Los antecedentes

Como suele suceder en estos casos, los representantes de cada una de las partes han ido aportando elementos de prueba para forjar en el tribunal la convicción de que les asiste la razón en sus planteamientos. En este contexto, cualquier señal vale. La demandante, por ejemplo, ha expuesto las conversaciones que sostuvieron, a través de WhatsApp, la ejecutiva comercial Soledad Cheyre y el abogado del delantero de la Roja, Rubén Inostroza. Sánchez ya había realizado una operación similar con Engel & Völkers Chile, por lo que existía conocimiento entre los actores. La adquisición del fundo El Galeno se produjo el 25 de julio de 2021. Sánchez acordó formalmente el pago de US$ 8,7 millones para quedarse con el terreno. Ese día, recibió la aceptación de la oferta que le había planteado a la Sociedad Agrícola Camino Feliz una semana antes.

Los $ 142 millones que Engel & Völkers Chile le reclama al ex delantero del Inter de Milán y el Manchester United responden al 2% de la transacción que, teóricamente, debían recaudar. Sánchez contestó la demanda en diciembre. Su interpretación fue radicalmente distinta: desacreditaba las acusación y desestimaba la relación. Consideraba que los cargos representaban “una completa falsedad e imprecisión”. El futbolista, de hecho, esgrimía que la recomendación de Engel & Völkers fue precisamente la contraria: no comprar el terreno. “Olvídense de ese campo, porque el precio es muy alto, y no es un buen negocio, el dueño no lo quiere vender, por lo que les recomendamos exploren otras opciones”, fue la sugerencia que le dieron y que en su momento publicó el Diario Financiero.

Junior y un diálogo intenso

Hoy, las comunicaciones virtuales aportan luces, aunque la interpretación necesariamente depende de la parte involucrada. En las tratativas, de hecho, hubo los tradicionales ‘tira y afloja’, propio de una negociación de esta naturaleza. De hecho, Inostroza, abiertamente, pide una rebaja en el valor del predio. “Dile que no es para Alexis y seguro bajan un 30 por ciento”, se anima a sugerir.

Parte de las conversaciones.

También aparecen mensajes de Juan Luis Alcalde en el marco de la negociación. El integrante de la familia dueña del sitio ironiza respecto de la posibilidad de bajar el precio del fundo, con un tono de molestia. “Que lo compre en Italia… o en Tocopilla!!!”, plantea frente a una observación relativa a que Sánchez pretendería bajar el precio a “la mitad o un poco más”.

La ruptura

Lo que está claro es el momento del desencuentro que, en definitiva, desencadena la ofensiva judicial. Antes, eso sí, todo parecía transcurrir en armonía. De hecho, el 2 de septiembre de 2021, Inostroza menciona a otro futbolista en las conversaciones, aunque por otra posibilidad de negocios: solicitó referencias para una propiedad para Junior Fernandes, uno de los amigos más estrechos del Niño Maravilla. “Mi amigo Junior, que tú conoces, está buscando casa para arriendo en Vitacura, Las Condes o Chicureo”, especifica. Antes, también se había aludido al ex delantero de la U.

Un posteo que alude a Junior Fernandes.

A mediados de octubre, sin embargo, el tono empieza a cambiar. El 15, concretamente, Cheyre le pide a Inostroza que lo contacte. “Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Por favor, llámame cuanto antes”, le indica. Inostroza le plantea que ha estado en reuniones y que le puede devolver la llamada más tarde.

Una vista del fundo El Galeno.

Cuatro días después, Inostroza es más enfático. “Soledad, solo te llamaba para pedirte que no le escribas a Alexis. Él está pronto a un partido, concentrado. Yo le respondí el correo al gerente de tu empresa- Cualquier comunicación, que sea por ese medio”, plantea. En el siguiente punto seguido, lanza el bombazo: “No existe ni existió acuerdo o contratación alguna de servicios con ustedes por parte nuestra”, establece.

El mensaje con el que Soledad Cheyre reprocha la acción del abogado de Alexis.

Cheyre reacciona 22 minutos después. “Hola, Rubén. Justamente no te contesté porque necesitaba tener una conversación con Alexis. Creo de verdad que aquí hay un tremendo error. Siempre hemos tenido excelente relación y comunicación. Nunca pensé que me dejarían fuera de este cierre”, plantea.

Pasaron 25 minutos para que la ejecutiva comercial realice un segundo reproche: “Me extraña que desconozcas todo, Rubén. No es así. Ustedes se acercaron a mí (Engel) pidiendo nuestros servicios”, insiste. La naturaleza y validez de esa relación es, hoy, el objeto de la controversia que se mantiene en el 30º Juzgado Civil de Santiago. Hasta ahora, ninguna de las partes pretende ceder. Hay mucho dinero en juego como para pensar en hacerlo.

