Aspyns, un golden retriever de apoyo emocional, tuvo la oportunidad de vivir un concierto de Taylor Swift en The Eras Tour. Con botas rosadas y mechones del mismo color colgando de sus orejas, el perro acompañó a su dueña Mia en un palco en el lujoso SoFi Stadium en Los Ángeles, California.

La tutora del canino compartió las imágenes y videos de esta experiencia inigualable y aunque el animal desconocía qué es lo que está pasando a su alrededor, disfrutó de escuchar el repertorio de canciones que la cantante estadounidense preparó para el show.

Cuando Taylor Swift cantó “All Too Well (10 Minute Version)”, Aspyns estaba sentado justo a lado de su tutora, ante el emotivo momento que protagonizaron, una de las personas grabó cómo el canino se dejó abrazar y consentir por su dueña.

La experiencia de un perro en un concierto

El perro está entrenado para poder asistir a este tipo de eventos sin que se estrese (Instagram theworking.bean)

Mia compartió en su cuenta de Instagram, Theworking.bean, este acontecimiento y detalló que está increíblemente orgullosa del comportamiento que tuvo su perro de terapia en un evento masivo. “Su primer concierto fue en un estadio viendo a Taylor Swift. Lo hizo fenomenal y no podía estar más orgullosa de él”, escribió la tutora.

La dueña de Aspyns detalló que todos las personas con las que se encontró en el estadio fueron muy amables con el canino y que haber vivido este momento con su mascota fue algo significativo para ella.

