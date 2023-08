😱🔥💥 ¡Quién detiene al "Peluca"! Quedó la crema en el partido y hasta Gustavo Quinteros entró a calmar al charrúa, en una jugada que dejó cuatro amonestados. #ElClásico Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/BZ8aqvWHPw — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 20, 2023

Este es un resumen de lo dicho por Maximiliano Falcón en relación a los incidentes que muestra el video gentileza de TNT Sports:

“Son jugadas del partido, sabemos como es Gustavo, como soy yo, somos de temperamento fuerte. Yo a Aravena solo le dije que no sea boludo que lo podían expulsar y el árbitro va y me amonesta siendo que el me empuja, por eso fue mi calentura”.

“Ya no puedo estar cerca de la jugada, no puedo marcar a un rival porque me sacan amarilla sin hacer nada. Yo creo que ya basta, porque yo he cambiado mucho, ya no protesto de forma descarada como lo hacia antes, pero ya cansa porque siempre piensan que estoy peleando”.

Posteriormen, Gustavo Quinteros reveló en TNT Sports qué le dijo al ‘Peluca’. “Le dije que salga porque lo van a expulsar, por ahí saca otra amarilla por empujones y él ya tenía y le podían sacar la segunda”.

/EMG