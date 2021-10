Hoy nuevamente, la discusión del cuarto retiro, está entrampado en el tema de incluir o no a las “rentas vitalicias”. Siempre he señalado que, el único sueldo seguro y de por vida, es una pensión a través de una “renta vitalicia”, que sigue siendo un contrato entre privados.

Dicho lo anterior, los políticos, en su afán populista y en un año electoral, se encargaron de desconocer un acuerdo legal y legítimo como también regulado por los organismos fiscalizadores, también normados en los tratados internacionales vigentes, como es que el afiliado al momento de pensionarse, compre una renta vitalicia, para toda la vida, e inembargable hasta que, un nuevo retiro cambió las reglas de seriedad como país, y las demandas internacionales contra el estado, ya se encuentran en proceso.

En algún momento de nuestra vida, todos perdemos el trabajo, ya sea por enfermedad, por despidos, por cierres de la fuente laboral, etc. y cuando llega la vejez, debemos optar por las alternativas disponibles, de acuerdo a lo que hemos logrado ahorrar previsionalmente en una AFP, para cuando llegue el momento de acceder a nuestra pensión.

​Todos queremos tener un ingreso que sea para toda la vida, y que al momento del fallecimiento, dejarle esa pensión, que fue el esfuerzo de toda una vida, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o a quien estime conveniente, que nuestra pensión no esté sujeta a las fluctuaciones de los mercados, que tengamos la tranquilidad de tener todos los meses nuestro dinero, que no se nos termine, que aumente diariamente, que no nos cobren comisión y ese sueldo seguro, e inembargable se llama “renta vitalicia”.

​Aún se encuentra pendiente en el congreso, el proyecto de la reforma previsional, que es urgente pero que ha debido postergarse. Sin embargo, hoy más que nunca, se requiere tener mejores pensiones, por lo mismo, una de las decisiones más importantes en la vida, es la elección de tener una mejor pensión, con una buena asesoría previsional, que hará la diferencia en tener un ingreso temporal, o una pensión para toda la vida.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

