Miguel Bosé ha sufrido un asalto en su casa de México. Según ha revelado el presentador mexicano Gustavo Adolfo Infante en su canal de Youtube, el cantante se encontraba durante la tarde del pasado 18 de agosto en su casa en Ciudad de México con sus hijos cuando un grupo de ocho personas, armados y encapuchados, irrumpieron en su vivienda. Según varios medios mexicanos, los asaltantes sustrajeron joyas, dinero en efectivo y un vehículo del cantante.

COMANDO ARMANDO ENTRA A LA CASA DEL ESPAÑOL EN MEXICO Y LO SOMETEN. https://t.co/r2v8yFesWf vía @YouTube — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) August 21, 2023

Los hechos se produjeron sobre las ocho y media de la tarde cuando el artista se encontraba en el salón de su casa y sus hijos en la parte superior de la vivienda. Los ladrones entraron en el domicilio, le exigieron que les dijera dónde estaba el dinero y los objetos de valor y durante el atraco le encerraron tanto a él como a sus hijos y el resto de trabajadores que se encontraban en su domicilio en una habitación de su vivienda mientras procedían al robo.

Los asaltantes se valieron del chófer del cantante para poder huir y le hicieron conducir uno de los vehículos de Miguel Bosé para salir del barrio que dispone de grandes medidas de seguridad, según informan diversos medios locales. Horas después del asalto, el vehículo, una furgoneta azul, apareció entre la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Álvaro Obregó en Ciudad de México. Un representante del cantante ha señalado que «están todos bien», tal y como han dado a conocer en El programa del verano en Telecinco, de tal modo confirma el asalto, pero asegura que se han exagerado los hechos. Miguel Bosé, en cambio, solo se ha limitado a posar para sus seguidores con una gran sonrisa y la frase: «Esta mañana desperté definitivamente en un lomo plateado».

Miguel Bosé vive en México desde finales de 2018, tras su ruptura con Nacho Palau, con el que vivía en Panamá. El cantante se trasladó con sus dos hijos biológicos a una de las zonas más exclusivos del país azteca, en Interlomas, muy cerca de la capital y con numerosas universidades privadas y prestigiosos colegios bilingües, como al que asisten sus niños. Se trata de un en enclave protegida con fuertes medidas de seguridad, tanto, que en ocasiones hasta los propios vecinos tienen problemas para entrar, tal y como ha explicado Infante. Sin embargo, este comando armado lograba sortear esta protección, propia de las urbanizaciones de lujo.

Entre estos vecinos se encuentran nombres tan ilustres como el del empresario Carlos Slim o la actriz Angélica Rivera. Siempre celoso de su intimidad, han trascendido pocos detalles sobre su vida en México y mucho menos de su casa. Tan solo permitió a las cámaras entrar en su residencia para grabar la entrevista que concedió a Jordi Évole hace dos años.

Este robo coincide con las últimas declaraciones de su ex Nacho Palau en el programa La última noche, donde habló de su reencuentro con Miguel Bosé este verano y dejó abierta una puerta a la reconciliación. El cantante y el escultor pasaron juntos unos días de desconexión en Mallorca con sus cuatro hijos en julio. Fue el propio Nacho Palau quien contó con todo detalle cómo había sido ese encuentro: «Ha sido fenomenal, juntar a la familia siempre es bueno, para los niños vernos juntos ha sido maravilloso, otra cosa es cómo se mantenga luego, pero sí, fue algo muy bonito», relataba Palau. «Cuando nos reencontramos nos dimos un abrazo y un beso en la mejilla», contaba sobre aquel instante con su ex, Miguel Bosé, y continuaba diciendo, «durante estas vacaciones hemos recordado momentos muy bonitos, sobre todo momentos que vivimos junto a los niños». Tras la enfermedad del valenciano, se produjo un acercamiento entre ambos después de que el intérprete de Amante bandido y Si tú no vuelves se preocupó mucho por él y mantuvieron contacto telefónico.

