La reforma previsional que está impulsando el gobierno de Boric, para mejorar las pensiones según ellos, dista mucho de lo generoso que fueron con las personas que participaron “tranquilamente” en el estallido social y tuvieron algunas consecuencias físicas de sus propios actos violentistas, que fueron recompensados con pensiones de hasta $ 516.000, que cualquier pensionado quisiera tener después de haber trabajado 40 años y más.

Dicho lo anterior, hoy se está discutiendo como poder subir las pensiones, teniendo la seguridad que los pensionados actuales, no van a ir a tirar piedras, saltarse los torniquetes del metro, insultar a Carabineros, o a Militares, ponerse camiseta ofensiva, reunirse con asesino de senador, como lo hicieron ellos para llegar al poder, y había que saldar la deuda de quienes le ayudaron, concediéndoles pensión por favor concebido, entre ellos hay 2 indultados.

En el gobierno anterior, se creo la Pensión garantizada universal (PGU) que ha sido por lejos, el mejor aporte de un gobierno, a los mayores de 65 años, pensionados o no. La tasa de reemplazo antes de que esta fuera ley, era solo de un 24% frente al último ingreso imponible. Según un estudio publicado por la Universidad San Sebastián, se señala que al incorporar la PGU, se incrementa a un 76% de la última remuneración de los pensionados.

Cabe señalar, que mucha gente mayor de 65 años, quedaron fuera de este beneficio y fueron rechazados para que no recibieran la PGU, cuando asumió el nuevo gobierno, según ellos porque no se informaron para postular, lo cual quedó descartado y por lo mismo, se corrigió con la ley corta, y es de esperar que ningún adulto mayor se quede sin este beneficio, que se encuentra financiado y no dependía de la aprobación de la reforma tributaria como fue la excusa ofrecida.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com