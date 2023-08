Disculpas públicas. Eso pidió la familia del ex ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, Patricio Rojas, a la directiva de la DC por su expulsión del partido en 2020, luego de que se conociera el fallo por el caso de la muerte del ex Presidente, absolviendo a todos los condenados.

Según la mesa de la falange de ese entonces, supuestamente Rojas, no había informado a la familia Frei de una autopsia a los restos del ex Mandatario. Rojas, era médico y concuñado del doctor Patricio Silva Garín, quien había sido condenado en el fallo de primera instancia como autor de homicidio simple del ex Mandatario. En 2021 Rojas falleció.

A través de una carta a El Mercurio, la viuda de Rojas, María Antonieta Olmedo y sus hijos, señalaron que «la sentencia de la Corte Suprema del viernes pasado absolviendo a los imputados en el denominado caso Frei nos llena de satisfacción, pues constatamos que se hace justicia en Chile respecto de quienes fueron injustamente acusados en dicha causa. Somos muchas las familias que sufrimos por años este extremadamente largo proceso judicial».

Luego, afirman que «este caso también involucró injustamente al Dr. Patricio Rojas Saavedra, quien nunca fue imputado en la causa. Al respecto, el claro y contundente fallo de última instancia de la Corte Suprema es una confirmación de que la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva no fue un magnicidio. El Dr. Rojas siempre mantuvo, a pesar de los costos personales, la convicción sobre las verdaderas causas de la muerte del ex presidente Frei, siendo estas exclusivamente de carácter médico».

«Estas infames acusaciones llevaron a que se levantara un manto de dudas que derivó en que la Democracia Cristiana, partido al que dedicó toda su vida y carrera política, suspendiera su militancia y luego lo expulsara injusta y arbitrariamente de dicha colectividad», recalcaron.

Por ello, la familia de Rojas planteó que «hoy que la Corte Suprema ha dado sentencia definitiva respecto de este caso, nos reconforta saber que el nombre de nuestro esposo y padre nunca más serán puestos en duda. Como familia, exigimos una disculpa pública por parte de la directiva del Partido Demócrata Cristiano».

