Con este gol del ecuatoriano Ener Valencia, Inter le ganó en La Paz a Bolivar

Si hay resultados injustos en el fútbol éste fue uno de ellos

Porque el gol que ustedes acaban de ver gracias a a la gentileza de Primera Zona fue la única llegada de real peligro al arco del ex Huachipato Carlos Lampe…y terminó con la pelota en el fondo de la red, gracias a la potencia, el oportunismo y la calidad de esa máquina de hacer goles que es el ecuatoriano Ener Valencia.

Todo el resto del partido se jugó en campo visitante y los ataques de los bolivianos se estrellaron una,dos, tres, cien veces con una defensa infanqueable, que comenzaba en el trabajo de limpia parabrisas de CHarles Aránguiz y concluía en dos zagueros centrales, René y Johnny que se cansaron de rechazar la infinidad de centros que lanzaron los jugadores del Bolivar desde todos los sectores de la cancha.

Y cuando por una u otra razón (entre otras, porque también son humanos) fueron sobre´padsados los defensas del Inter, apareció la última y gran muralla roja: el arquero Sergio Rochet.

LOCURA DE ROCHET: tremenda reacción del arquero de Inter para evitar el gol de Bolívar.

Ojo con este meta de 30 años y 1.89 mts de estatura, porque está pasando por un momento excepcional y será el portero de la selección uruguaya ante Chile en el primer partido de las clasificatorias.

Anteriormente, los uruguayos confiaban mucho en Fernando Muslera, pero no nos cabe duda alguna que Rochet da incluso más garantías bajo los tres palos que el actual arquero del Galatasaray de Turquía.

En cuanto a los chilenops en cancha, lo más reconfortante es lo recuperado que se nota a Charles Aránguiz (jugó hasta el minuto 87´) acercándose muchísimo al nivel de sus mejores temporadas en el Bayer Leverkusen.

El árbitro Darío Herrera chocó con el chileno Charles Aránguiz y le dejó la pelota a Villamil, que casi hace un gol.

Y Ronnie Fernández, aunque a muchos no les guste es claramente una alternativa para el puesto de centro delantero y para un equipo como el de Berizzo, que carece de gol. No la embocó en este partido, pero obligó toda la noche a un despiegue intenso de los defensores brasileños para poder controlarlo y especialmente para no permitir que conectara algún cabezazo, que es una de sus especialidades. De hecho, la ocasión más clara de gol fue un frentazo suyo en el segundo tiempo que se estrelló en el travesaño.

El travesaño evitó el empate de Ronnie Fernández para Bolívar contra Inter en la Libertadores

Es cierto que el ex Wanderers y Universidad de Chile no tuvo un paso destacado las veces que fue llamado a La Roja, pero todo jugador merece una segunda oportunidad y no dudamos que para jugar cuando corresponda en la altura de Quito, Bogotá y especialmente en La Paz debiera ´srer número puesto en la nómina de Chile

Lo concreto es que ha ganado el Inter y ha sacado una tremenda ventaja, considerando que la vuelta se debe jugar en una semana más en Porto Alegre. Pero, cuidado, que este equipo del Bolivar que dirige Beñat San José ya ha dado muestras de sobra que no hay que darlo por muerto antes de tiempo

