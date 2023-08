Javier Altamirano debutó este martes en Estudiantes de La Plata, en la derrotaa ante Corinthians por 1-0 en Sao Paulo, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Altamirano, quien llegó la semana pasada al elenco «pincharrata», fue suplente e ingresó en el minuto 68 por Fernando Zuqui, en el Neo Quimica Arena de Sao Paulo.

¡QUÉ PARTIDO PARA DEBUTAR! JAVIER ALTAMIRANO A LA CANCHA EN #ESTUDIANTESLP#SUDAMERICANAxESPN El ex mediocampista de #Huachipato hace su estreno con el Pincha en el cruce de ida frente a #Corinthians. ¡Sígue el partido en vivo por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/r7OyJAgZxZ — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 23, 2023

EL PARTIDO

En la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Estudiantes de La Plata cayó 1-0 contra Corinthians en su visita a Brasil, muy a pesar de realizar un buen partido. Lo positivo dentro de lo negativo para los platenses es que la serie quedó abierta y que todo se define en la vuelta, el próximo martes en el estadio UNO.

Un duda fue la que condenó a Estudiantes en un primer tiempo en el que jugó bien y mejor que Corinthians. Impuso condiciones el elenco que comanda Eduardo Domínguez y se plantó en Brasil como si estuviese en La Plata; es decir, no se metió atrás, manejó la pelota y se animó a atacar con varios futbolistas. No se descuidó atrás, claro. Así, fue una etapa inicial de buena para muy buena (tuvo el 55 por ciento de posesión en ese tiempo), salvo por esa salida en falso de Mariano Andújar tras córner desde la derecha del zurdo Matías Rojas que el central Gil conectó por el segundo palo. Un mal paso del arquero y una marcación individual floja de Santiago Núñez fueron determinante para que los locales se fueran con ventaja al entretiempo.

Antes y después de gol, ocurrido a los 17 minutos, el Pincha fue mejor. Sorprendió un poco Domínguez al apostar por un 4-4-1-1, con José Sosa de enganche, con Benjamín Rollheiser recostado en la derecha y con Fernando Zuqui corrido de la izquierda el centro en el mediocampo. Así, el que trepó y trepó por su banda fue Eros Mancuso, el ex Boca que jugó de lateral izquierdo, y no Leonardo Godoy. Y fue un riesgo el que corrió el Pincha porque por esa zona se movió Matías Rojas. Pero Estudiantes no solo no sufrió al paraguayo, sino que generó varias situaciones de gol.

Estuvo cerca y mereció el empate el Pincha. La más clara fue un tiro libre de Sosa -de buenos minutos- que se estrelló en el palo. Otra peligrosa fue un disparo desde la medialuna del área de Rollheiser que fue al cuerpo del experimentado Cássio.

En el complemento, Estudiantes siguió manejando la pelota, aunque generó menos situaciones. Se repitió en centro y así creció la figura del zaguero Gil, quien con sus 192 centímetros despejó cada uno de los envíos aéreos de los visitantes. Se cansó Sosa en ese segundo tiempo y Rollheiser gravitó menos, por eso el Pincha no pudo inquietar a Cássio.

Sí, en cambio, se mostró más punzante el Timao en la etapa final. No arrolló ni se presentó como un gran equipo, pero estuvo cerca de ampliar el marcador. En ambas las desperdició Maycon.

“Hicimos un buen partido. Nos ganan con una pelota parada, que es una desconcentración nuestra. Pero tenemos mucha fe para darlo vuelta”, dijo Boselli. “Una lástima porque empezamos muy bien. Tuvimos buenas sensaciones. Las series así se definen por detalles”, cerró José Sosa.

EL GOL DE LA VICTORIA: Matías Rojas tiró el córner y Gil apareció por atrás de todos para estampar el 1-0 de Corinthians contra Estudiantes en la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/DKEyh4lTy8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2023

/EMG. Fotos: twitter Corinthians y Estudiantes de la Plata