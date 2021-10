Hay tensión por el cuarto retiro desde las AFP, pero hay consenso en que el anticipo de las rentas vitalicias no está bien. Eso fue lo que deslizó este jueves el asesor económico de la candidata Yasna Provoste, Guillermo Larraín, en radio Duna. Sobre los retiros, comentó que “ahí hay una tensión que ella ha reconocido (…) Reconoció que esa es una tensión que existe en el comando, y por lo tanto, me parece que esto es totalmente transparente, le queda a todo el mundo claro que acá hay una opinión, que tiene una naturaleza más bien de lo que la senadora ve de lo que está ocurriendo en la calle, lo que está ocurriendo en el terreno, de lo que está ocurriendo en el ámbito político”.

En ese sentido, agregó que “efectivamente hay una opinión de parte de casi todo el equipo económico que tiene opinión crítica, sobre todo en el tema de las rentas vitalicias, donde creo que ahí si que hay bastante consenso de que lo que se mandó del Congreso, en la Cámara de Diputados, es francamente aberrante, y que por lo tanto es necesario retirar eso”.

Larraín, exsuperintendente de Pensiones y de Valores y Seguros en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, respectivamente, comentó que “de hecho, esa es una de las cosas que ahora está mencionando el senador (Pedro) Araya, que me parece interesante, porque originalmente el senador Araya como que desechó los comentarios que hizo la CMF respecto del impacto sobre las aseguradoras que podría tener este articulado sobre las rentas vitalicias, y ahora está de alguna forma reculando. Se dio cuenta que efectivamente hay un problema, de que no era una exageración, que no era una manipulación, de que es verdad de que tal como está, ese es un pésimo proyecto, y por lo tanto lo que corresponde es retirarlo, y eso lo que va a implicar en la práctica, es que hay que consensuar un enfoque distinto, y ese enfoque va a hacer que probablemente todo el paquete se vaya postergando y se trate, en todo caso, después de la primera vuelta e incluso después”.

En el programa Información Privilegiada, el también expresidente de BancoEstado fue consultdo sobre qué tan cómodo estaba en un equipo en que, mayoritariamente y en temas relevantes, pareciera ser que la candidata está en una postura distinta a la de sus asesores. Larraín respondió que “es natural, en cualquier candidatura. He participado en tres campañas y siempre hay tensiones, siempre hay diferencias de opinión, porque efectivamente quien es candidato a la presidencia de la República tiene una visión que excede lo estrictamente económico, que es lo que en principio uno, desde su conocimiento, está aportando”.

/