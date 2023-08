Luego de que algunos personeros de izquierda y del Partido Social Cristiano (PSC) se inclinaran por el «En contra» en el Plebiscito de diciembre, el ex presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó este miércoles que algunos actores están «por rechazar cualquier cosa», pero afirmó que si se aprueban las enmiendas que su tienda hizo al anteproyecto, el texto constitucional sería «mucho mejor» que el vigente.

En el programa «Semana RE, el REpaso semanal noticioso», transmitido por el canal de YouTube del partido, Kast señaló que «yo siempre llamo a votar desde la razón y no desde la pasión, por qué, porque hay muchas personas que hoy están en una lógica de rechazar cualquier cosa. Y yo siempre los vuelvo a invitar; aquí están las enmiendas que han presentado los republicanos y si estas enmiendas son aprobadas, claramente el texto vigente podría mejorar y mucho en la medida que se aprueben».

El ex diputado aludió no sólo a las enmiendas de republicanos, las cuales ha estado difundiendo en sus giras por el país, sino que también a las propuestas por Chile Vamos, acotando que «vamos a salir bien también los 33», con cuyos votos suman la mayoría del Consejo.

Ante la consulta de un usuario respecto a si serán capaces de llamar a votar «En contra» si al final del proceso el texto no es «bueno para Chile», Kast respondió tajante: «Sí, y nosotros hemos sido súper claros, el texto de los expertos como está no nos satisface», añadiendo que «se hicieron enmiendas muy muy serias» por su parte y la de Chile Vamos, «y van a confluir en algo positivo».

«En eso nosotros no tendríamos ningún problema en decir ‘mire, no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por tanto, no podemos llamar a votar apruebo de esto'», sostuvo.

Sin embargo, planteó que «distinto es si se aprueban estas enmiendas, porque van a un punto que también genera mucha inquietud que es el borde número 5, el estado social de derecho (…) una cosa es el título y otra como damos la bajada».

«Por tanto, aprobándose las enmiendas que se han planteado el texto actual, que no es ni el del 80, ni el del 2005 por todas las modificaciones que han habido, quedaría bastante mejor», aseguró Kast.

Y recalcó que «las enmiendas podrían dejarnos con un texto constitucional mucho mejor al texto vigente en la medida que se aprueben».

/psg