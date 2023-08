El 10 de marzo de 1979 Colo Colo ganó por primera vez en Calama. Teniendo a Pedro Morales como entrenador y con dos goles de Juan Carlos Orellana, el «Zurdo de Barrancas». Ese triunfo fue el único conseguido por los albos durante todo el Siglo XX en el estadio Zorros del Desierto.

Pasaron 22 años y el 09 de marzo de 2002, después de 22 años, los albos – en pleno período de quiebra- regresó con los tres puntos desde la altura, tras imponerse por 2-0 con dos goles de Ignacio Quinteros. Ese equipo albo era dirigido técnicamente por el actual Ministro de Deportes, Jaime Pizarro

Eso constribuyó a que durante la década del 80 comenzara a hablar de un nuevo clásico, el de Colo Colo y Cobreloa, que ahora volverá a repetirse en semifinales de la Copa Chile, luego que los loínos esta tarde concluyeran la tarea que iniciaran el fin de semana pasado en El Salvador, dejando sorpresivamente en el camino a Cobresal el puntero del torneo de primera división.

Puede agregarse como un detalle interesante que Colo Colo ha jugado 50 veces en forma oficial con Cobreloa en Calama y apenas rescató diez triunfos. Nueve de los cuales fueron en los últimos 14 años, después que el Cacique cortara una maldición de 23 años sin victorias.

Anteriormente, no sólo a Colo Colo le costaba ganarle a Cobreloa en Calama, porque más allá de su localía el equipo minero tenía un cuadro que no en vano llegó a disputar dos finales de Copa Libertadores de América y que no las ganó porque la Conmebol obligó a que sus partidos con Flamengo y Peñarol respectivamente se disputaran en Santiago

Un equipo diseñado inicialmente por Andrés Prieto y conducido posteriormente por Vicente Cantatore, con figuras como Oscar Wirth, Hugo Tabilo, Mario Soto, Eduardo Gómez, Enzo Escobar, Victor Merello, Héctor Puebla, Rubén Gómez, Jorge Luis Siviero, Juan Carlos Letelier, Wahington Olivera y otros grandes del fútbol chileno. Un equipo histórico.

Eso es parte del pasado.

El futuro se escribirá ahora cuando vuelvan a encontrarse Cobreloa y Colo Colo por Copa Chile.

Y el presente es el 4-2 obtenido esta noche ante Cobresal,dejándolo en el camino con un marcador global de 7-3.

Clasificación que se cimentó sin lugar a dudas con el sorpresivo 3-1 de la ida en El Salvador y que se selló esta tarde ya en el primer tiempo, cuando el equipo dirigido por Luis Marcoleta sacó una ventaja decisiva de 3-1 y el rival quedó con dos hombres menos.

Tras el segundo gol de los locales fue expulsado Gastón Lezcano por protestar que la pelota no había entrada al arco (error, porque si entró y después salió por un hoyo que tenía la malla) y Sebastián Silva, por doble tarjeta amarilla: primero por el penal cometido y que derivó en la apertura de la cuenta y luego por una falta absurda en mitad de campo

El segundo tiempo se jugó solamente para cumplir con el reglamento y pese a que Waterman volvió a descontar al final se dio la lógica y Cobreloa terminó imponiéndose por 4-2

LOS GOLES (gentileza de TNT Sports):

/EMG Videos TNT Sports. Fotos: twitter Cobreloa y Cobresal