La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, conoce mucho de evasiones masivas.

En 2019, mientras era ministra de Transportes, tuvo que lidiar con las manifestaciones de estudiantes que antecedieron al estallido social del 18 de octubre.

De ahí que ahora Hutt, en conversación con Radio Infinita, emplazó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a raíz de las nuevas evasiones que han sido convocadas por estudiantes y que han provocado el cierre de diversas estaciones.

“Espero que Cataldo, que en ese momento felicitó a los que evadían, ahora estando él a cargo y con la posibilidad de influir en esos comportamientos, tome conciencia del daño que producen”, sostuvo. También dijo que las evasiones hoy son tan condenables como lo fueron en 2019, ya que perjudican a la mayoría de las personas”.

Asimismo, y a diferencia de lo que postuló Cataldo, Gloria Hutt aseguró que las nuevas evasiones no se dan en un contexto diferente a lo que ocurrió en 2019. “En gran medida la evasión masiva se atribuía a problemas no resueltos, especialmente en derechos sociales, y en ese contexto, el Gobierno es otro, pero esos problemas no se han resuelto”, recalcó la presidenta de Evópoli.

El ministro de Educación recientemente planteó a Radio Concierto que: “hay una evaluación técnica que identifica la necesidad de establecer el alza. No se hace por maldad. Efectivamente ha sido un gobierno que ha avanzado en estos derechos como el aumento del derecho mínimo. Tenemos contextos distintos”.

/psg