Caminos, puentes, sistemas de agua potable rural, desbordes de cauces, remociones y suspensión de suministros. Esa infraestructura y servicios de la supervigilancia del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se vieron afectados por efecto del sistema frontal que, desde el sábado y hasta el miércoles, causó estragos en la zona centro-sur del país, principalmente entre las regiones de O’Higgins y Biobío.

La ministra de la cartera, Jessica López, detalló que el MOP cifró en 600 las afectaciones a nivel nacional.

“Esa es la magnitud y va a seguir aumentando, porque a medida que bajan los cauces y para la lluvia, van empezando a aparecer otras afectaciones, pero esto nos lleva a indicar que este fue un evento más dañino que el anterior”, indicó en entrevista con Radio Universo.

Ante la consulta sobre los efectos del cambio climático y la urgencia de actualizar la infraestructura de obras, la secretaria de Estado dijo que “si necesitábamos señales más claras respecto de que Chile es uno de los países que está catalogado como uno de los más vulnerables frente al cambio climático, es lo que nos ha ocurrido este año, con los incendios, dos eventos (sistema frontal), uno en junio y otro a las siete semanas, que nos acaba de impactar, entonces yo creo que tenemos que pensar nuestra infraestructura en consideración a nuestra geografía”.

En cuanto a las obras que están emplazadas en zonas que pueden poner en riesgo a la población, como dejó en evidencia este y el anterior sistema frontal, López manifestó que lo que queda es realizar acciones de mitigación.

“Yo creo que lo que corresponde respecto a las obras que están construidas es mitigar. Lo que tenemos que cuidar es a las personas que viven ahí, que puedan volver a sus viviendas, hacer las obras que permitan proteger esas zonas”, recalcó.

“Nosotros en las revisiones que hemos estado haciendo, a raíz de esta emergencia y de la anterior, hemos visto cómo las cajas de los ríos se están ampliando a lo largo de las décadas, y por lo tanto, lo que antes eran zonas dedicadas a la agricultura, hoy día son cauce de río (…) son zonas inundables”, apuntó.

La jefa del MOP comentó que “así está definido en los mapas desde los años 2000, las personas dicen que tienen sus títulos, sí, pero tener una parcela en una zona inundable, si no tienes la construcción de la vivienda no se va autorizar nunca si no tienes una apropiada defensa, porque está en una zona inundable, pero la gente construye, porque necesita donde vivir, y eso se repite mucho en las riberas de los ríos, porque los ríos están volviendo a buscar su cauce natural”.

/psg