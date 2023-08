“¿Era necesario que se metiera al agua hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no. Eso es morbo, eso se llama show, no sirve y no ayuda en nada”.

Con estas palabras, Ale Valle se fue en contra de José Luis Repenning y los despachos que realizó desde Lincanten. Esto, en medio de las lluvias e inundaciones que afectaron a esa localidad y a buena parte de la zona centro-sur del país.

Por lo mismo, la periodista generó diversas reacciones y el propio Repe salió posteriormente a defenderse. Incluso, Patricia Maldonado también le prestó ropa y arremetió en contra de la comunicadora.

LA DEFENSA DE PRI A REPE

Y ahora, quien alzó la voz y se refirió a los dichos de Ale Valle fue Priscilla Vargas, amiga y partner de José Luis en el matinal de Canal 13.

“Solo puedo decir que quien critica, nunca se ha ensuciado los zapatos y no tiene idea de reportear”, lanzó sin filtro al ser consultada por el tema en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina.

Y en esa misma línea, agregó: “Lo que hizo Repe demostraba que la gente no podía salir sola de sus segundos pisos, por eso la ayuda con los botes de pescadores. No es solo mostrar una inundación. Así se dimensiona el nivel inédito del agua”.

