Si bien Kike Morandé lleva varios años alejado de la televisión, luego de que Morandé con Compañía llegara a su fin, ahora el animador se siente listo para regresar al mundo del espectáculo, con un nuevo programa de conversación. Pero ahora desde otra plataforma, ya que se muda de la TV para comenzar su carrera en las redes sociales.

Siguiendo el ejemplo de Willy Sabor, el comunicador usó su recién creada cuenta de TikTok para hacer el anuncio, compartiendo con sus seguidores que su próximo proyecto se llamará: Morandé Te Ve.

“Estoy emocionado, muy contento y con muchas ganas de comunicar a través de las redes sociales”, comentó Kike en conversación con Radio Agricultura. “Es algo totalmente nuevo, indudablemente y más que nada me vino porque la gente me quiere y a cada rato, me decían: ‘Ya poh Kike, ¿cuándo vuelve?’”, señaló.

Junto con asegurar que en las próximas semanas podrán disfrutar de los primeros capítulos en su canal de Youtube, adelantó la temática del show, haciendo una distinción entre este nuevo programa y Morandé con Compañía.

“Voy a volver yo, en el fondo, para agradecerle a la gente y poder darles un rato de entretención y compañía, sin ser necesariamente un programa de humor ni mucho menos. Esto es como volver a mis inicios, como lo que hacía en Cóctel”, agregó, recordando su antiguo programa de La Red.

Kike Morandé además comententó que está “emocionado, con ganas y muy agradecido del cariño que todos me han dado y espero que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, porque lo único que tenemos son ganas”.

En un video que compartió a través de su cuenta de Tik Tok, el animador adelantó algunos de los invitados que tendrá en su nuevo programa, entre los que se encuentra Álvaro Salas, Virginia Demaria y Rodrigo Bastidas.

