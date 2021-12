El atacante argentino Nahuel Luján fue notificado que no seguirá en Universidad de Chile por lo que no será tomado en cuenta para la próxima temporada, según él mismo reconoció a la salida del Centro Deportivo Azul.

“Sigo con contrato, me quedan dos años, pero me dieron de baja. Para el 2022 no voy a ser tenido en cuenta. La verdad, es que tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir”, dijo el trasandino.

“Agradezco a la gente por todo el aguante que hizo, la U para mí la voy a llevar siempre en mi corazón, es algo hermoso”, dijo visiblemente emocionado.

“Me quedan dos años más de contrato, pero bueno… ya veremos qué viene para mí”, siguió Luján, quien afirmó que no quiere volver a Argentina y que pidió que puedan liberar su pase pese al contrato que aún lo liga a los azules.

“Decir a la gente que hicieron a un hincha más, me quedé enamorado del club, pero hasta acá llego”, cerró.

Por Ignacio Soto Bascuñán