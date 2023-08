La fundación del expresidente Ricardo Lagos (85), Democracia y Desarrollo, emitió una declaración pública en que dio a conocer que el exmandatario sufrió una caída el pasado sábado en su domicilio, en la localidad de Caleu, en la comuna de Tiltil.

Según se informó en el comunicado, tras el accidente, Lagos fue atendido en un centro hospitalario donde se constató que sufrió de una lesión en una de sus manos y de un corte superficial en su cabeza.

Si bien Lagos fue dado de alta y está “en buen estado de salud”, según se menciona en la declaración, por indicación médica mantendrá reposo en su domicilio. De acuerdo a fuentes de su círculo, este durará al menos esta semana. Eso implica que no participará en actividades públicas ni privadas. Además, tendrá que realizarse nuevos exámenes de control próximamente.

Su caída ocurrió justo en un momento en que los expresidentes están particularmente activos, en el marco de los 50 años desde el Golpe de Estado. De hecho, él mismo participó de una entrevista la semana pasada en Mega, en que señaló que “hoy no tenemos un propósito común y así no se construye un país (…). Tenemos que entender las crisis que están ocurriendo. Es evidente que Chile está perdiendo rápidamente un lugar en el ranking internacional”.

Días antes, en Canal 13, manifestó que “un Golpe de Estado que tortura y que mata no es justificable. Usted puede entender las razones por las cuales se ha producido esto, pero usted no puede aceptarlo, no puede aceptar que se violen los derechos humanos impunemente ni que se torture”.

Además, este mismo fin de semana el exmandatario concurrió al velorio del exministro e histórico militante de la DC, Belisario Velasco, quien murió el jueves de la semana pasada a los 87 años.

A su llegada a la parroquia San Francisco de Sales, en la comuna de Vitacura, Lagos dedicó unas palabras en su honor. “Se va un hombre que amó Chile por sobre todas sus cosas”, dijo. Asimismo, el exjefe de Estado manifestó que Velasco “entendió que para ello había un mundo, que era el mundo que él representó muy bien: el mundo cristiano y había un mundo de aquellos que pensábamos en un Socialismo Democrático. Y a partir de allí se desarrolló, desde mi punto de vista, una larga amistad en que coincidimos en muchos instantes. Instantes importantes y definitorios para Chile”.

En todo caso, desde su círculo descartan que su caída lo haya obligado a suspender actividades en las que él fuera protagonista.

