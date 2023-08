El pleno del Comité Central. Este fin de semana, el pleno del comité central del PC se reunió para debatir la conmemoración de los 50 años del Golpe y el devenir del proceso constitucional, que comienza a entrar en su recta final antes del plebiscito de diciembre. Pero, quizás más importante aún, fue lo que no quedó claro: la fecha en que se iniciaría el Congreso Nacional del PC para suceder a Teillier, que hasta entonces estaba fijada para noviembre.

Este martes por la mañana, tras la muerte de quien fuera presidente del partido por 18 años, en el partido comenzó a consolidarse que el proceso de sucesión parta en noviembre.

En el intertanto, Carmona quedará como presidente subrogante de la directiva nacional y en el Comité Central se mantendrá como subsecretario general.

Entre todas esas opciones, en clave PC, hay diferencias muy sustantivas.

Simbolismos. La conferencia de prensa en que el PC anunció la muerte de Teillier estuvo cargada de simbolismos.

Al lado derecho de Lautaro Carmona se sentó el ex convencional Marcos Barraza y atrás de Carmona, la diputada Karol Cariola. El primero, un concejero de Teillier y representante de la llamada generación sub 50 del partido. La segunda, una de las líderes de la generación de recambio. A unos metros de ellos estaban los senadores Claudia Pascual y Daniel Núñez, muy cercanos de Barraza, y la ministra Camila Vallejo, la probable carta del PC para las próximas presidenciales.

Carmona mencionó a todos los dirigentes anteriormente mencionados, tras lo cual Vallejo habló con la prensa junto a Cariola. De Teillier, la ministra dijo lo siguiente: “Siempre creyó en nuestra generación, abriendo espacios al diálogo intergeneracional”.

Para algunos, tanto en el trasfondo de lo zanjado en el comité central del fin de semana, y los discursos de Carmona y Vallejo estaba la sucesión de Teillier, que hace un tiempo ha revuelto las aguas al interior del PC y que tiene en el centro un recambio generacional que viene gestándose desde hace años.

La disputa por el cambio generacional. Teillier había dejado de intervenir en el PC más menos en febrero, cuando, pese a las recomendaciones médicas que le sugerían alejarse de la política, apoyó una declaración del partido sobre Nicaragua, que mostraba una postura equidistante entre las críticas al régimen de Ortega y la defensa de Jadue al dictador nicaragüense.

Pero, más importante aún, se involucró en la negociación de las bases del nuevo proceso constitucional. En la mesa de conversaciones, al revés de todo el resto de los partidos, estuvieron más representantes del PC, como la senadora Pascual o la diputada Cariola. En el partido indican que tras esa decisión estuvo Teillier y su eventual interés por contrapesar el poder de Carmona, además de darle espacios a la generación del recambio partidario en las labores de su sucesión.

No se trata de que el entonces presidente del partido tuviera una relación tensa con Carmona, ya que es sabido que ambos actuaban con sintonía fina desde al menos 2005. Cercanos a Teillier indican que siempre tuvo claro que uno de los legados de su administración sería el abrir espacios a una exitosa generación de recambio.

El turno de la Sub 50. De la sucesión de Teillier aún no hay total claridad. Lo que sí existen son potentes señales de que Carmona aspira a llegar a la presidencia del partido, como tradicionalmente ocurre con los secretarios generales, y que la llamada generación sub 50 es la que está por lejos más perfilada para enfrentarlo, con el apoyo de la llamada generación de recambio de Cariola, que podría saltar a la secretaría general de la mano de una mujer.

Los candidatos naturales a la presidencia del partido son tres: Marcos Barraza, Daniel Núñez y Claudia Pascual.

Todas las señales apuntan a un entendimiento entre las generaciones anteriormente mencionadas. El propio Barraza es el consejero más influyente de Irací Hassler, una mujer muy cercana a Cariola.

El proceso para definir al sucesor de Teillier, de todas formas, es largo. El Congreso Nacional del PC dura normalmente unos 3 meses, ya que incluye un debate de los militantes desde las comunas, regiones y a nivel nacional.

Peso interno. Las generaciones ya se han pesado internamente. En diciembre de 2020, 6.108 militantes votaron para escoger a los 96 miembros del comité central del PC. La más votada fue Vallejo. Teillier y Carmona, quedaron en el lugar 70 y 84. Cariola ocupó el 11° lugar.

El problema de la generación de recambio pasa por los reveses que han tenido sus líderes, como Cariola o Irací Hassler, lo que probablemente dificulte un ascenso más rápido en la interna.

Como sea, la brecha de votación entre jóvenes e históricos había dejado al desnudo las diferencias generacionales en el PC, que comenzaron a hacerse visibles en los desmarques de Cariola y Vallejo al apoyo de Maduro en Venezuela. En el partido explican que la generación de jóvenes comunistas tienen una visión más desprendida de los regímenes totalitarios, aunque la pugna de fondo siempre fue la presión para que el PC renueve sus liderazgos y estructuras.

También es conocido que Cariola lideró hace un tiempo una ofensiva para que entrara una mujer a la dupla a cargo del partido, manteniendo a Teillier en la presidencia, pero desplazando a Carmona de la secretaría general, lo que es negado tajantemente en el PC y por sus cercanos.

El factor Jadue. Carmona, de todas formas, es un candidato de peso. Reconocido como un político hábil, en el PC apuestan a que su tránsito hacia la dirección del partido estará de algún modo determinada por lo que haga Jadue, con quien forjó estrechos lazos durante la campaña (fue el nexo entre el partido y el alcalde y su hijo Fernando Carmona fue el coordinador del programa).

En el último Comité Central, Jadue obtuvo la segunda mayoría, con 5.833 votos y son conocidas sus diferencias con la diputada Cariola, además de Marcos Barraza y Daniel Núñez, quienes, estando en la JJCC, lo exiliaron de los círculos de poder por apostar a radicalizar las diferencias con el gobierno de Frei, mientras los dos primeros veían que el PC no iba a influir si se posicionaba fuera del sistema.

El aparato PC. Todos los candidatos a suceder a Teiller, sea cual sea sus diferencias o similitudes, vienen del aparato del partido.