La Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta envió un informe a la Corte de Apelaciones, en el que reporta el termino de los tres convenios con la fundación Democracia Viva.

En el texto, de acuerdo a lo señalado por El Mercurio de Antofagasta, el Minvu detalla los incumplimientos de la fundación, en el caso que dio inicio al denominado Caso Convenios.

Según detalla el informe de 30 páginas, se suscribieron tres convenios. Los dos primeros, el 20 de septiembre de 2022, dirigidos a la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos Ecuachilepe e Irarrázaval de Antofagasta, por los cuales se transfirieron $370 millones. En tanto, el tercer convenio, fue suscrito el 25 de octubre de 2022, para la ejecución de diagnósticos socio territoriales y planes de intervención en campamentos, por el cual se transfirieron $56 millones.

Los dos primeros convenios alcanzaron un 29% de avance y tenían entre sus tareas, la instalación de luminarias solares, soluciones para mitigar la amenaza de incendios y microbasurales, ejecución de cierres, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores, mejoras en espacios comunitarios, entre otras.

En el primer convenio, según precisa el documento, habrían existido incumplimientos en el correcto uso de los recursos transferidos, los cuales «no se destinaron íntegramente a los fines del convenio, toda vez que el 41,69% del presupuesto es destinado a gastos operacionales y recursos humanos, lo cual va en desmedro del cumplimiento de la convención».

A esto se suma a que sólo un 25% de los profesionales informados cuentan con residencia en la ciudad, considerando que el convenio exigía que no fuera inferior al 50%.

Asimismo, rendiciones de cuentas de los meses de febrero, marzo y abril de este año no aprobadas, retraso en el ingresos de éstas y la no entrega de un informe semestral en abril.

En el caso del segundo convenio, también informa incumplimientos por parte de Democracia Viva en el correcto uso de los recursos transferidos, pues un 35,85% del presupuesto fue destinado a gastos operacionales y recursos humanos, solo un 25% de los trabajadores con residencia en Antofagasta, rendiciones de cuentas de los meses de febrero, marzo y abril no aprobadas y con retraso en su ingreso.

Mientras que en el tercer convenio que alcanzó un 16% de avance, se detallan incumplimientos por parte de la fundación, como la no entrega de un plan de trabajo, rendiciones de cuentas de los meses de marzo y abril no aprobadas, además de un retraso en su ingreso y la no entrega de un informe semestral exigido en mayo.

Respecto a la liquidación realizada por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, informaron que en el primer convenio, el total rendido aprobado es de $28.518.161 y el saldo sin rendir de $171.481.839.

En el caso del segundo convenio, el total rendido aprobado es de $2.287.625 y el saldo sin rendir era de $167.712.375.

Mientras que en el tercero, el total rendido aprobado es de $3.425.698 y el saldo sin rendir de $52.574.302.

Esto, da una suma de $391 millones sin rendir, los cuales, debiera retornar la fundación. Sin embargo, desde Democracia Viva, han asegurado que solo les corresponden devolver el 75% del total de los montos transferidos entre los tres convenios ($426 millones), es decir, $295 millones, lo que ya habrían concretado.

