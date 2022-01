Hay proyectos que se demoran más de la cuenta, otros como los retiros del 10% que fueron utilizados o mejor dicho mal utilizados en beneficio de los congresistas cuyo efecto político lo estamos asumiendo todos, por el gustito que se dieron unos pocos por ser populistas y ganar votos y así poder mantener ese status tan cómodo con sueldos millonarios que todos financiamos.

Hace unos días, el gobierno envió un proyecto para mejorar las pensiones, ya que la ley corta de pensiones, sigue durmiendo como siempre en el congreso, como es lo habitual en este país, dilatar todo por falta de consensos, de esa forma, el tiempo pasa y las pensiones miserables continúan.

El proyecto de aumentar la pensión, que se llama Pensión Garantizada Universal, que es un aporte del estado de $ 185.000, es algo muy importante que aumentará la pensión especialmente de la clase media, también de personas que tengas 65 años de edad y más, que no se encuentren en el 10% más rico, que es la mayoría en nuestro país.

Cuando se reclamaba que no estaba el financiamiento para este proyecto, es curioso aquello, ya que el nuevo gobierno en campaña, ofrecía un aporte de $ 250.000, la verdad es que no se entiende que hoy se cuestione el proyecto del gobierno por un valor menor y las matemáticas no deja de ser un problema al momento de hacer los cálculos.

Se aprobó ayer en general, la Pensión Garantizada Universal, el análisis es quien se pudiera oponer a tal ayuda para los adultos mayores, y pensionados, cuando sabemos que sería de una mezquindad tremenda, no aprobar algo tan sensible y anhelado por todos las personas de nuestro país que han visto como se utilizan recursos en otros casos y no tener la sensibilidad de ponerse en el lugar de los mayores que han dado toda una vida para engrandecer el país y recibir pensiones de miseria al momento de pensionarse.

Queda la instancia del senado, que estoy segura ratificará este proyecto, que soluciona en parte, la poca empatía que han tenido los políticos, y que es de esperar que cuando se inicie un nuevo gobierno se proteja a las personas que requieren soluciones en el tema previsional, con una reforma previsional, dejando de lado los intereses partidistas y gobernar para el beneficio de los ciudadanos y cumplir con las promesas ofrecidas, que muchas veces se las lleva el viento.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredora de Seguros

