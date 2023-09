El Eras Tour de Taylor Swift ha roto un sin fin de récords. Tan sólo por mencionar algunos, se encuentra la noche inaugural del tour en Glendale Arizona, en la que se convirtió en la artista femenina con mayor audiencia logrando reunir a 69 mil personas. Swift, además, rompió el récord del artista que más demanda generó en la plataforma de Ticketmaster en toda su historia con 3,5 millones de personas tratando de conseguir entradas al mismo tiempo (tan sólo en Estados Unidos). A esto se le suma, además, que Taylor está a nada de romper el récord de la gira más lucrativa de todos los tiempos que aún ostenta Elton John con USD 939 millones de dólares, superando incluso la barrera de los mil millones de dólares.

En este contexto, pareciera que el resto de los artistas de todo el mundo sólo pueden ver desde lejos el rotundo éxito de Taylor Swift. Pero contra todo pronóstico, aún existe una banda, a la que le han dado el atrevido sobrenombre de “la industria musical”, que puede darle batalla: Metallica.

Taylor Swift no ha dejado de romper récords con su The Eras Tour (Photo by Hector Vivas/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management)