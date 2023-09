Centrados en el aniversario del triunfo del Rechazo, los líderes de Chile Vamos descartaron este lunes pronunciarse respecto a si firmarán o no la declaración que prepara el Gobierno por los 50 años del Golpe, dejando en suspenso su decisión. A la vez que emplazaron al Presidente Gabriel Boric, a un cambio de «tono» para buscar consensos.

Los dirigentes del bloque se juntaron ayer para discutir el tema, el cual genera varias diferencias todavía. Mientras algunos han mostrado mayor apertura a la acción promovida por La Moneda, otros creen que aún no están las garantías para aquello y desde ya lo descartan. Como sea, acordaron no dar una decisión hoy y esperar a ver cómo recibe el Ejecutivo sus llamados.

Al respecto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, comentó esta mañana que «nos parece que no es oportuno, siendo un día tan importante de conmemoración el 4 de septiembre estar hablando de hitos que dividen al país. Desde esa lógica nosotros no vamos a participar en hitos que dividen a Chile y que generen visiones unilaterales de la historia».

En esa línea, Macaya explicó que «nosotros hemos tenido un diálogo y toda la conversación necesaria respecto a lo que significa la valoración de los derechos humanos, la democracia, la condena a la violencia como método y forma de conseguir hitos políticos y lo hemos conversado al interior de Chile Vamos. Pero para miradas unilaterales, verdades históricas, yo recomendaría al Gobierno escuchar las palabras del ex Presidente Eduardo Frei que dice que ‘sobre esa fecha es muy difícil encontrar un consenso existiendo distintos análisis y mirada'».

«Mientras otros insisten en ponernos sobre la mesa las fechas que desunen, que a los chilenos nos dividen, nosotros queremos concentrarnos en aquellas fechas que nos unen. El 4 de septiembre unió a Chile», recalcó el timonel de RN, Francisco Chahuán, agregando «nosotros tenemos tiempos y tiempos, hoy es el día del 4 de septiembre en que Chile se unió para rechazar un proyecto refundacional».

El tema también abrió diferencias al interior de la directiva de RN, sinceradas más temprano por el secretario general, Diego Schalper, en algunas radios.

Con ello, Schalper explicó más tarde que como «directiva evaluamos el tema y estuvimos todos muy claros que el Gobierno le ha impuesto un tono de conflicto y de polarización a esta conmemoración. Por tanto, si el Presidente Boric realmente tiene interés de hacer del próximo día lunes una cuestión de fondo realmente tiene que hacer una condenada irrestricta al uso de la violencia como conmemoración política, tiene que no hacer un pacto puramente cosmético».

«Exigimos de parte del Gobierno un tono distinto, un piso de conversación distinto y un espacio que realmente permita la sensatez y no la polarización», precisó Schalper, recalado que «la derecha no tiene por qué rendirle cuentas a nadie en su compromiso con los Derechos Humanos».

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aclaró que el tema aún no está cerrado y que si bien «no tenemos ninguna duda en los términos de los acuerdos, por ejemplo, de condenar el Golpe de Estado, el compromiso con los Derechos Humanos, el compromiso con la no violencia, pero mientras sea genérico y no sepamos muy bien a qué iríamos, creo que no es posible tampoco tomar esta decisión».

Respecto a qué les transmitió el ex Presidente Sebastián Piñera, tras su reunión con Boric, Hutt manifestó que Piñera «está un poco por encima de la contingencia, no es un coordinador de Chile Vamos, es mi exjefe y le tengo mucho cariño y respeto, pero los partidos tenemos nuestra autonomía. Lo que él está tratando de hacer es tender puentes y me parece legítimo que lo haga, pero las decisiones las tenemos que tomar al interior de cada partido».

Los dirigentes de Chile Vamos concurrieron hoy a un evento en conmemoración del Rechazo del pasado 4 de septiembre, organizado por la Coordinadora y la Casa Ciudadana del Rechazo.

