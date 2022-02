Lo que era una reunión protocolar para iniciar el cambio de mando y ver qué materias se podrían continuar en el Ministerio de Hacienda, terminó en polémica. Es que la queja que expresó el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, por el anuncio del gobierno de extender el IFE laboral y el subsidio Protege hasta junio no cayó nada de bien en La Moneda. La molestia con Marcel al interior de Palacio era transversal. Así lo transmitían varios personeros de gobierno quienes calificaban como “inexplicable” los dichos del expresidente del Banco Central.

Por ello fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien criticó la actitud de Marcel. “Si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable: sí, vamos a gobernar hasta el 11 de marzo”, respondió el Mandatario, agregando: “Me sorprende la reacción del gobierno entrante”.

Piñera afirmó también que el anuncio de la extensión de los beneficios laborales hasta junio “es absolutamente necesario” y aprovechó la oportunidad para cuestionar al gobierno entrante. “¿Qué quieren, que dejemos de fomentar el empleo?, ¿que dejemos de proteger a las madres y los niños? Pero lo hemos hecho de forma muy responsable” dijo, enfatizando incluso que “los recursos para estos programas están contemplados en la Ley de Presupuesto”. De acuerdo al gobierno el costo total de esta extensión es de unos US$200 millones

En ese sentido, Piñera entregó algunas cifras: “Hemos dejado un fondo para el futuro gobierno, tal como lo acordamos con ellos. Existe un fondo de libre disponibilidad que está absolutamente intacto, que son más de US$ 700 millones. Existe un fondo para gasto de salud, porque era predecible que la pandemia no iba a terminar ni el primero de enero ni el 11 de marzo”, sostuvo, agregando que existe un fondo de salud por US$ 896 millones y otro social para empleo, innovación y para pymes por US$ 721 millones.

“Por tanto, hay fondos especiales en la Ley de Presupuestos, uno de ellos de libre disponibilidad que está intacto, por una cifra de US$ 2.334 millones”, aseveró.

Quienes estuvieron presentes en esa reunión mencionan que este tema se discutió durante no más de cinco minutos, si bien reconocen en ese momento no fue una conversación agradable, no fue más que eso, y se avanzó en la agenda tal como estaba contemplado. Esa corta mención en la cita no daba para presagiar que Marcel iba a hacer la puesta en escena que hizo en el punto de prensa. “Nos sorprendió para mal”, reconocen en el Ejecutivo.

En La Moneda mencionan que ese hecho de alguna manera nubla el sentido republicado de actos de traspaso y que el reclamo no daba lugar, porque dicen que se gobierna hasta el último día. Además, en Teatinos 120 sostienen que la idea de extender el IFE laboral tiene que ver con el hecho de que las personas que podían postular en marzo tenían acceso sólo para ese mes y para que no pasara eso se decidió alargarlo.

Uno de los reclamos que expresó Marcel tenía relación con los recursos comprometidos que significaba esta extensión del IFE. Sin embargo, desde Hacienda salen a contrastar esa visión. Según argumentan el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), se está recuperando y ya en enero se han recuperado US$4.000 millones. Eso significa que el FEES en enero, ya está en US$6.500 millones.

En el gobierno tienen la convicción de que las críticas no tienen asidero técnico, sino que hacer un “punto político”. O bien incrementar el capital político del expresidente del Banco Central ante su propio sector. También está instalada la idea de que era un anuncio que el gobierno entrante iba a hacer durante marzo. Recalcan desde el ejecutivo que tienen que gobernar hasta el último día, por lo que no corresponde “pedirle permiso” o avisarle al futuro gobierno sobre las medidas que se tomarán hasta el 11 de marzo.

