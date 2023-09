Si bien es cierto, ha existido mayor información con respecto al sistema previsional vigente en nuestro país, esto es insuficiente, al no contar con una adecuada información, o mejor dicho no tener a considerar a un experto en la materia, como somos los Asesores Previsionales, autorizados y acreditados por la Superintendencia de Pensiones.

Dicho lo anterior, es obligación de las administradoras de fondos de pensión, asignar el multifondo adecuado, de acuerdo a la edad del cotizante, en el caso en que éste, no opte por alguno de los 5 existentes, como son los fondos A, B, C, D y E. Cabe señalar, que esto se debe a diferentes factores a considerar, como también por desconocimiento de los mismos, también por temor a las pérdidas del sistema, o ser demasiado riesgoso al apostar por las ganancias y que estas no se concreten y en definitiva asumir rentabilidades negativas indeseadas, que pudiesen afectar tanto en el presente como en el futuro, en sus ahorros obligatorios, que son destinados exclusivamente para la pensión.

En general, siempre hay que tener en cuenta la edad del afiliado, como también la tolerancia al riesgo financiero y principalmente el tiempo que le falta para cumplir la edad legal y poder acceder a la pensión, en sus diversos tipos y modalidades. También, se debe tomar en cuenta que, para evitar pérdidas, el afiliado a una AFP, puede estar en dos multifondos a la vez, y solamente en una administradora de fondos de pensión, como también, poder emigrar a otra, si considera que ésta no tiene buena rentabilidad, y esto no tiene costo alguno.

La ministra Jara, cuya ideología va en contra de todo emprendimiento privado, no entiende que la refundación del sistema previsional fue ampliamente rechazada en el proceso constituyente fallido y a pesar que como gobierno fueron los guaripolas del apruebo y salieron trasquilados, insisten en que todo el 6% adicional, vaya a un fondo común, y hacer caso omiso de lo que las personas quieren que es mantener la herencia, la propiedad de los ahorros, la libertad de elegir administrador y que mientras el gobierno no demuestre que la corrupción y el desfalco descarado de uno de sus partidos, sea aclarado y sancionado, destituidos los personajes involucrados, no pueden tener el descaro de insistir en una nueva reforma tributaria ni tampoco en una reforma previsional que será pagado con nuestros impuestos.

Una alternativa para que las personas tuviesen elegir qué entidad debiera poder administrar e invertir sus ahorros previsionales, podría ser una AFP Estatal, que opere en las mismas condiciones de las administradoras privadas, y la competencia seria justa y con libertad de elegir quien demuestre ofrecer mejor capacidad de inversiones y hacer crecer nuestros ahorros previsionales, destinados siempre para la vejez.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com