Una declaración propia sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe, dará a conocer este miércoles Chile Vamos. Esto en medio de la negativa que han sincerado gran parte de los dirigentes y parlamentarios del bloque, respecto a suscribir la declaración que busca promover el Gobierno.

Esto pese a la mediación del ex Presidente Sebastián Piñera, quien abordó con algunos dirigentes del sector el tema. Sumado a que ayer se conoció un borrador de cuatro puntos del texto que prepara La Moneda y que envió a Chile Vamos.

Las posturas en el bloque también son diversas, mientras algunos han mostrado mayor apertura a esta discusión, otros han sido más duros en sus posiciones y los motivos para no sumarse a la iniciativa del Ejecutivo.

El secretario general de RN, Diego Schalper en el programa Mesa Central de Tele13 Radio, insistió este martes en que «yo no acepto que alguien pretenda hacernos rendir examen respecto a una declaración u otra, porque creo que hemos sido una oposición sensata frente a un Gobierno que lo ha hecho muy difícil. Al final la pregunta es si el Gobierno fue capaz o no construir una conmemoración de futuro y de reconciliación o no. Mi opinión y la de RN, es que hay un hito fundamental donde eso se desperfiló completamente que es cuando el Presidente aceptó el veto del PC frente a Patricio Fernández».

En esa línea, el diputado Schalper consideró que el Presidente Gabriel Boric, «ha ido crispando el ambiente de manera tal que hace muy difícil para cualquier oposición, no solamente para nosotros creer que lo que se pretende es una cuestión de reconciliación y más bien pareciera ser que lo que se pretende es tensionar la relación dentro del país».

«Yo creo que el Presidente de la República (…) fracasó en la capacidad de generar un clima de reconciliación y yo creo que en eso la oposición hemos tenido mucha apertura al diálogo, mucha generosidad. Pero no estamos dispuestos para prestarnos para una puesta en escena cosmética que no ha ido antecedida de un clima, de un tono que nos permita pensar que va a haber reconciliación», sostuvo Schalper.

Los lineamientos del bloque

En ese escenario, el diputado Schalper comentó «en los partidos nos reunimos y tomamos la decisión de que había que hacerle un planteamiento al Gobierno, cosa que haremos mañana dónde le expliquemos cuáles son las razones que creemos que hacía imposible construir un clima de reconciliación por acciones del propio gobierno».

«Le vamos a hacer ver al Presidente, tal como lo hicimos en el desayuno cuando fimos a verlo a La Moneda, que por inconsistencias del propio Gobierno y de él en particular, desafortunadamente no es posible pensar en un tono reconciliatorio como él esperaba», recalcó Schalper.

Por su parte, la presidenta de Evópoli Gloria Hutt, dijo en Radio Universo esta mañana que el borrador enviado por el Gobierno, es una propuesta en que «no participamos, esa es una primera cosa y nos da espacio para agregar cosas que nosotros creemos importantes».

Así, Hutt explicó que «estamos trabajando un documento que, a nuestro juicio es más completo, considerando los puntos de ese borrador, no hay ninguno en que discrepemos, pero creemos que le faltan cosas».

Con ello, precisó que «estamos considerando elementos que son absolutamente compartidos en el texto de La Moneda, como el respeto a los Derechos Humanos, como la protección de la democracia y creemos que hay algunas cosas adicionales» que agregar.

Sobre los elementos a incorporar, Hutt detalló que está, por ejemplo, el «justificar la protesta como modo de violencia es algo que no debería ocurrir nunca más y de eso uno esperaría algo de reconocimiento. Estas cosas no han dejado al país indiferentes y han dejado muchas huellas y no aparecen como compromisos de que no deberían repetirse. No son comparables al Golpe de Estado, pero son debilitamientos de la democracia».

Finalmente, Hutt consideró no es excluyente, «el hecho de que firmemos un compromiso como Chile Vamos, no implica que -por ejemplo- cada partido no pueda tener su propio documento (…) o que partiendo de los dos documentos, el de Chile Vamos y el que propone el Gobierno, hubiera otro que sea común, eso está todavía abierto, no ha sido ni siquiera discutido en detalle en la coalición».

